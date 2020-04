Karanténpályázat indul fővárosi múzeumok összefogásával

Irodalom, képzőművészet, zene és mozgókép kategóriákban várnak alkotásokat a szervezők.

Középiskolás és felsőoktatásban tanuló diákok részére hirdetett Karanténpályázatot a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria.

A múzeumok összefogásával induló pályázaton #karantén hívószóra irodalom, képzőművészet, zene és mozgókép kategóriákban várnak alkotásokat a szervezők – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum pénteken.

A múzeumok inspirációs céllal, az alkotáshoz kiindulópontként szolgáló listát állítottak össze az intézményükben fellelhető kiállítási darabokból, a gyűjtemény online elérhető a magyarmuzeumok.hu oldalon.

Egy pályázó akár több alkotással is jelentkezhet vagy összművészeti produkciót is létrehozhat, ezen túl többen is nyújthatnak be közös pályamunkát. A legkiemelkedőbb alkotásokat pénzjutalommal díjazzák.

A pályaműveket a [email protected] email címre várják a szervezők április 30-ig. Az érdeklődők további részletes információkat találnak a magyarmuzeumok.hu oldalon