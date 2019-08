Komplex képzési bázist terveznek

Komplex képzési bázis létrehozását tervezik a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásában. Az intézmény képzési igazgatója elmondta: a jelenlegi struktúrák összehangolása a cél.

Kovács Gábor Dénes, a Nemzeti Artista-, Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. képzési igazgatója felidézte: a MACIVA jogutódjaként működő intézmény vezetőjeként feladata az lesz, hogy kollégáival együtt egy Európában is különleges, komplex képzési bázist építsenek fel, amely

főként a cirkuszművészetben résztvevő művészeket képzi, de emellett a társművészeteket segítő háttérszakmákat is, köztük hangosítót, szcenikust, médiaművészt.

Elmondta: az eddig is a központ fenntartása alatt működő intézményekkel hozzák létre azt a képzési bázist, amelyből a gyerekek a köznevelési időszaktól a középiskolán át a pályára kerülhetnek. Ezek a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadóművészeti Szakgimnázium, valamint a Békéscsabai Jókai Színház Színitanháza, továbbá az Oktopus Multimédia Intézet, amely idén került fenntartásukba.

Mint mondta, ezek nagy múltú, kiemelkedő munkát végző intézmények. A Baross Imre-iskola idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, a Békéscsabai Jókai Színház Színitanháza, amely elsősorban a színész- és a táncosképzésben vállal szerepet, immár 25 éve működik, ahogy az Oktopus Multimédia Intézet is, amely a háttérszakmák képzésével foglalkozik – sorolta, hozzátéve, hogy feladata ezeket az intézményeket koordinálni, egységes szerkezetbe összefogni és működtetni.

Az Oktopus Multimédia Intézet szakgimnáziumi rendszerben és az érettségit követő kétéves OKJ-s képzésben is működik, az artistaképző ezek mellett alapfokú művészeti iskolaként is, a Színitanház pedig OKJ-s képzést nyújt. „Ezeknek az intézményeknek a munkáját kell összefésülnünk, hogy minél hatékonyabban tudjanak komplex képzést adni” – mondta az új munkakört betöltő igazgató, aki korábban másfél évtizedig volt a Pesti Magyar Színiakadémia vezetője is.

Mint mondta, a három intézmény vezetőivel együttműködve építik tovább a komplex képzés kereteit,

jövő nyárig olyan szerkezetet kialakítva, amely a szakmai program és a finanszírozás szempontjából a legeredményesebb és a legjobban szolgálja a növendékek képzését.

Tájékoztatása szerint összesen mintegy 350-en tanulnak évente az intézményekben. Az igazgató tervei szerint a következő években már egyre nagyobb hangsúlyt fektethetnek a felvételi előkészítőre és arra, hogy minél több, az előadóművészetek vagy a háttérszakmák iránt érdeklődő növendék ezt a képzőbázist válassza.

Elmondta: a képzések egyelőre a hagyományos helyszíneken folytatódnak. Az artistaképzés a Városligeti fasorban az eddigi mellett egy új helyszínen is, emellett a MACIVA művésztelepén és a Fővárosi Nagycirkuszban. A Békéscsabai Jókai Színházban is folytatódik a színész-, táncos- és artistaképzés, továbbá az Oktopus Multimédia Intézet angyalföldi telephelyén is zajlik az oktatás. A bázist vidéki hálózattal is szeretnék bővíteni.

Kitért arra, hogy nemzetközi együttműködéseket is terveznek, amelyekre jó alkalom a Fővárosi Nagycirkusz januári nemzetközi cirkuszművészeti fesztiválja, emellett kapcsolatot tartanak a nemzetközi képzőintézményekkel, külföldi artistaképzők meghívását és konferenciát is terveznek Budapesten. A hasonló magyarországi intézményekkel – köztük sportklubokkal, tánc- és színházi képzéssel foglalkozó intézményekkel – is keresik a kapcsolódási lehetőségeket.