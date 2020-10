Közös kulturális projektet indít Budapest és Párkány

Budapest és Párkány kulturális életét, működésének tapasztalatit osztja meg a két város egy nyolc hónapos eseménysorozat keretében. Az Élő városok-formálódó közösségek című projekt célja, hogy a közművelődési szakma képviselőinek és a nagyközönségnek bemutassák, mit tud nyújtani egy metropolisz egy kisvárosnak és egy kisváros a metropolisznak. A közös munka során megosztják a jó gyakorlatokat, valamint konferenciákat és eseményeket, például szlovák-magyar folklórfesztivált is szerveznek.

A Budapesti Művelődési Központ és a Párkányi Városi Művelődési Központ nyolc hónapos projektet indít Élő városok-formálódó közösségek címmel, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program segítségével valósul meg. A mintegy 30 000 euró összköltségvetésű projekt egyik célja, hogy a közművelődési szakemberekkel megismertessék, mit tud nyújtani egy metropolisz egy kisvárosnak és egy kisváros a metropolisznak.

„A projekt elején feltérképezzük, milyen közös pontjaink vannak, mi az, amit másként csinálunk és mi az, amit megtanulhatunk egymástól. Mivel a Budapesti Művelődési Központ módszertani központként is működik, alapvető feladatunk, hogy a szakma képviselőinek bemutathassuk a jó gyakorlatokat. A szlovákiai kollégákkal arra is szeretnénk rávilágítani, hogy bátorítsuk a közművelődési szakembereket:

érdemes kilépni a nemzetközi színtérre és partnerséget kialakítani más országok hasonló intézményeivel, mert ezek a kapcsolatok nagyon messzire tudnak mutatni”

– mondta a szerdai, projektindító sajtótájékoztatón Marsi László, a Budapesti Művelődési Központ igazgatója.

A vírushelyzet miatt a sajtótájékoztatón videóüzenet formájában vett részt Júlia Žďárska, a Párkányi Városi Művelődési Központ igazgatónője, aki elmondta, hogy Párkányban színes, mozgalmas kulturális élet zajlik.

„Intézményünk működteti a helyi kultúrházat, múzeumot, mozit és galériát, valamint nyáron a sétálóutca szabadtéri programjait is a mi 14 fős csapatunk szervezi. Párkány fürdőváros – csakúgy, mint Budapest – ezért

mindkét településen jelentős szerepe van a turizmusnak, és a helyi közösség mellett a vendégek kulturális igényeit is ki kell elégítenünk.

Nagyon örülünk az Élő városok-formálódó közösségek projektnek, mert a budapesti kollégáktól elsősorban programszervezési és közönségszervezési jó gyakorlatokat szeretnénk átvenni, illetve örömmel működünk együtt közös események megszervezésében” – mondta Júlia Žďárska.

A budapesti és a párkányi szakemberek két éve vették fel a kapcsolatot, és nyolc hónapig tartó közös munka eredetileg most indult volna, ám a vírushelyzet miatt a programokat 2021-re kell halasztaniuk.

„A projekt során konferenciát tartunk majd közművelődési szakembereknek, amelyen bemutatjuk Budapest és Párkány, valamint a környékük jó gyakorlatait. Lesz egy fürdővárosi konferencia is, amelyen turisztikai kérdések és megoldások kerülnek terítékre, aminek feltehetően hangsúlyos része lesz az idei, koronavírustól sújtott év is. Úgy gondoljuk, hogy a témában sok tapasztalatot tudnak majd egymással megosztani a fürdővárosok. Budapest és Párkány kulturális szakemberei a projekt alatt egy-egyhetes tanulmányúton is részt vehetnek, és első kézből tekinthetnek be egymás mindennapjaiba, munkakörülményeibe és a két ország jogi szabályozásába is. A nagyközönség számára természetesen számukra is nyitott kulturális események is lesznek a programban: a tervek szerint Budapest bemutatkozik Párkányban, Párkány pedig Budapesten. Emellett tervezünk egy szlovák-magyar folklórfesztivált is, amelynek valószínűleg a Budai Fonó ad majd otthont” – ismertette a projekt részleteit Máhr Dániel, a Budapesti Művelődési Központ képzési és nemzetközi osztályvezetője.

A projekt során a szakemberek blogot fognak vezetni, ahol összegyűjtve elérhetőek lesznek a módszertani információk és a jó gyakorlatok, a programsorozat végén pedig egy kiadványban is összefoglalják majd a tapasztalataikat. A blogot a http://bmknet.hu/elovarosok címen lehet majd elérni.