Magyar cég közvetít a Balkán és Nyugat között

A Hangvető vezetésével indult el a balkáni világzenét fellendítő 4 millió euró értékű program.

A MOST konzorcium tagjai az európai zeneipar kiemelkedő szereplői, és ez az első alkalom, hogy magyar vezetésű projekt nyert a Kreatív Európa program legnagyobb kategóriájában. A MOST honlapja és a felhívásai februárban indultak el – már elérhetőek a zenészek, fesztiválok, menedzserek és városfejlesztő kezdeményezések számára kiírt pályázatok.

A komplex fejlesztési program küldetése, hogy közelebb hozza a balkáni régiót az EU-hoz a bővítés előtt, konkrét célja, hogy négy év alatt megtöbbszörözze a térség jelenlegi világzenei export-potenciálját.

A MOST ( jelentése szláv nyelveken “híd”) projekt keretében zenészek, menedzserek, fesztiválszervezők és városi kreatívok számára indítottak februárban négy külön-külön is nagyívű pályázatot. A pályázatok részeként képzések, csereprogramok, gyakornoki programok és showcase-fesztiválok segítik majd a balkáni régió zenészeit. A projekt ezekkel az eszközökkel egyszerre fejleszti a zenei infrastruktúrát, a világpiaci kapcsolatokat, illetve pótolja a támogatási programokat és a hiányzó kompetenciákat a menedzsment vagy a koncertszervezés területén.

“A Balkán Európa dél-keleti felének az egyik legizgalmasabb történetével rendelkezik, ami igaz a zenéjére is. A balkáni zenében mindig van valami sejtelmes, izgalmas. Ma a Balkánról nagyon kevés zenekar jut el nyugatabbra, csak a leghangosabb, legharsányabb produkciók – ezen szeretnénk változtatni.

Célunk, hogy a Balkán sok magas színvonalú világzenei előadója eljuthasson a világpiacra. Ezzel Magyarország közvetítő szerepét is tudjuk erősíteni a világzene területén”

– így nyilatkozott Lelkes András, a Hangvető ügyvezető igazgatója. A magyar Hangvető a megálmodója és vezetője a MOST-nak, az Európai Unió Kreatív Európa Programja által 2 millió euróval támogatott projektnek,

így ez nemcsak a balkáni országok, hanem a magyar világzenei szcéna számára is fontos lépés.

Mondik Gábor, a Kreatív Európa kultúra alprogram vezetője kiemelte:

„Magyar szervezet még sosem nyert ekkora mértékű támogatást Kultúra alprogramban.

A Hangvető egy egész Európát érintő kulturális projektet irányít nagyon jelentős partnerekkel – egy új zenei fejlesztési stratégiát épít fel, ami a jövőben akár más régiókban is alkalmazható lehet.”

A Hangvető2004 óta szervez koncerteket, fesztiválokat, képzési programokat elsősorban népzenei, világzenei és jazz műfajokban mint a terület közép- és kelet-európai legfontosabb szereplője. 2015 után 2020-ban ismét a Hangvető hozza el Budapestre a világzene legfontosabb szakmai eseményét, a WOMEX-et is, ahol a MOST pályázatán bejutott zenekarok közül is bemutatkozhatnak a kiválasztott előadók.

A MOST konzorcium partnerei között megtalálható a balkáni régió legnagyobb fesztiválja, az újvidéki EXIT fesztivál; a Songlines, a világ elsőszámú világzenei magazinja; a BOZAR brüsszeli Művészeti Központ és a Piranha, a WOMEX tulajdonosa, továbbá Temesvár, amely Újvidék mellett Európa Kulturális Fővárosa lesz 2021-ben. Továbbá a European Music Council, az albán Remont Kapital Culture Center, a bolgár Fusion Embassy.

A komplex fejlesztési terv költségvetésének a felét állja a Kreatív Európa Program, a másik felét pedig a konzorciumi tagoknak kell előteremteniük.

A MOST honlapja februárban indult el, ahol a 4 pályázati felhívás olvasható a balkáni zenészeknek, menedzsereknek, bookereknek, fesztiválszervezőknek, városfejlesztési kezdeményezéseket indító kreatívoknak. A projekt célországai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Észak Macedónia, Horvátország, Koszovó, Montenegró, Románia és Szerbia.

A Hangvető korábban sikerrel hozta létre a visegrádi országok nép- és világzenei szereplőit összefogó CEMS kerekasztalt, amely fordulatot és máig tartó új pezsgést hozott a térség zenei életébe. Ennek a tapasztalataira alapozva folytatja régiós építkezését a Hangvető a térség meghatározó zeneipari szereplőjeként.