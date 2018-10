Múzeumról ilyen imázsfilm még biztos nem készült

Számtalan csoda van Szarvason – áll a kisfilmben, melyről a lenyűgöző képsorok láttán bárki meggyőződhet.

Különleges hangulatú imázsfilmet készített a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum, amely a hétvégén jelent meg a világhálón, s a Facebookon már 12 ezer megtekintése volt – adja hírül az Origo.

Mint írják, a videó a Tessedik Sámuel Múzeum új kiállításának koncepciójához illeszkedve hangulatokat, érzelmeket villant fel. Ezt alapozzák meg a filmben Szarvas lenyűgözően szép helyszínei.

A múzeumot is megkapó impulzusokkal és a most készülő kiállítás legkülönlegesebb tárgyainak felvillantásával mutatja be a film.

Borítókép: részlet a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum imázsfilmjéből. Forrás: Youtube

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS