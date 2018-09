Népművészeti fesztivált rendezett Szent Mihály napján a Skanzen

Népi iparművészek, zenészek, táncosok, előadóművészek vendégszerepeltek a szentendrei Skanzenben az NKA Népművészeti Kollégiumának és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumának összművészeti fesztiválján – szeptember 29-én. A kézműveskedést és a mesterek kézműves bemutatóit nagyszabású zenés-táncos gálaműsor zárta. A rendezvény az NKA 25 év, 25 nap, 25 esemény című programsorozatának volt a része.

A Skanzen ünnepén az állattartáshoz, pásztorkodáshoz köthető népi mesterségekkel ismerkedhettek meg a látogatók. A múzeum fafaragó, nemezkészítő, bőrműves és kovácsmestereket, a Népművészet Mestereit és Ifjú Mestereit látta vendégül egy napon keresztül. Ezen kívül pásztoros mesék, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és zenés mesejátékok színesítették a programot.

A délutáni gálaműsoron a Népművészet Mestere és a Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett zenészek, táncosok álltak színpadra. A fellépők között volt Fekete Antal „Puma”, a Dalinda, a Horsa Banda, a Tükrös zenekar, Kubinyi Júlia, a Fordulj Kispej Lovam táncegyüttes és még sokan mások.

A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény címmel zajló ünnepi fesztiválon az NKA valamennyi kollégiuma önálló programmal ünnepel, amelyek Budapest mellett az ország különböző kis- és nagyvárosaiban valósulnak meg, de több eseménynek is határon túli település ad otthont. A Családok évéhez is kapcsolódó programsorozat célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az NKA tevékenységét és eredményeit, valamint a kulturális élet azon területeit, ahol az NKA működésének köszönhetően maradandó értékek, alkotások, művek születhettek és születnek ma is.

A Nemzeti Kulturális Alap a rendszerváltozás utáni hazai kultúrafinanszírozás talán legmeghatározóbb intézménye lett, amely 2018-ban ünnepli negyedszázados születésnapját. Az NKA bizottságában és kollégiumaiban a magyar kulturális élet meghatározó szereplői és jelentős alkotói ülnek, az NKA az ő javaslataik alapján hozza meg a forráselosztásra vonatkozó döntéseit.

Borítóképünkön furulyás előadó a Szent Mihály napi fesztivál gálaműsorán

Fotó: Bartos Gyula / NKA

