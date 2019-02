Olyan visszajelzéseket írtak a diákok, hogy megosztotta azokat a színház

„Vajon milyen ember vagyok, ha hazámról semmit nem tudok? Bennem ez a kérdés merült fel...” – írta egy tanuló Páskándi Géza A vigéc című zord bohózatának megtekintése után. Az előadást évek óta nagy sikerrel játszó Térszínház most a legszigorúbb kritikusokat nyűgözte le produkciójával.

Az 1995-ben elhunyt Páskándi Géza erdélyi magyar író abszurdoid műve, A vigéc évek óta a fővárosi Térszínház repertoárjának kiemelkedő előadása. A 2002 óta nagy sikerrel játszott produkció főszereplője egy töredékes család, amelynek életét fenekestől felforgatja a közéjük érkező utazó házaló, aki háztartási gépekkel kereskedik. A nemzeti hagyományok, értékek megőrzésének és a nemzeti megmaradásnak témáját sötét humorral boncolgató bohózat novemberi előadásáról egy csoport középiskolás diák fogalmazta meg gondolatait írásban Mi az érték? címmel, melyeket a színház – jogosan büszkélkedve – közzé is tett hírlevelében.

„Ez a mű összetett problémákat fogalmaz meg az emberek értékeiről és a társadalomról. Rettentő modern módon fogalmazza meg a világ problémáit, és az emberek életfelfogását”

– írta az egyik fiatal. Hasonlóképp vélekedett egyik társa is, aki az előadást több okból is megdicsérte: „Számomra ez a darab sok ismeretlen mélységet felfedett, és hihetetlen pontossággal bemutatta a mai társadalom egyik hibáját, mindezt egy humoros álca mögé rejtve.

Összességében nekem tetszett, és a színházi érték egy új szintjét mutatta meg, szórakoztató formában.

Az alkotója fantasztikus, és a színészek is külön tapsot érdemelnek, hiszen egy ilyen mély és nehéz művet ilyen színvonalasan tudtak színpadra vinni.”

Volt olyan tanuló is, aki a megmaradáson és az értékőrzésen is túlmutató, nemzetünk sorsát tekintve is, de az egész emberiség szempontjából is kulcsfontosságú értékre, az összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet: „Kossuth Lajos, Ady Endre, Trianon… Hát hogy is felejthetné el ezeket magyar ember? Ugye, hogy nagyon nem akarjuk? Kapaszkodunk beléjük, összetartja a nemzetet a határon innen és túl. De vajon miért? (…) Mert egy közösséget alkot ez a sok »szó, név, évszám«, aminek részesei akarunk lenni.”

„Vajon milyen ember vagyok, ha hazámról semmit nem tudok? Bennem ez a kérdés merült fel, miközben néztem a Térszínház által előadott, A vigéc című előadást.

Az, hogy én magyar vagyok, büszkeséggel tölt el. Habár ez az érzés nem mindig jön elő belőlem, mégse cserélném el nemzetiségemet. Ez a színdarab pedig csak megerősítette bennem ezt az érzést” – olvasható az egyik legmegindítóbb fogalmazásrészlet, melynél őszintébb sorokkal még felnőtt kritikusok írásaiban is ritkán találkozni.

A vigéc című előadás legközelebb 2019. február 18-án lesz látható a Térszínházban. Jegyrendelésre a terszinhaz@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-30-391-9765 telefonszámon van lehetőség.

Borítókép: Bódi Beáta, Szamosvári Gyöngyvér, Kovács J. István és Csuka János A vigéc című előadásban.