Ősbemutatóval készül jubileumi koncertjére a Dohnányi Zenekar

Vajda János zeneszerző kifejezetten erre az alkalomra komponált egy darabot, amely először a zenekar április 25-i hangversenyén lesz hallható a Müpában - mondta el Hollerung Gábor zenekarvezető az M1 keddi műsorában.

Vajda János Pieces symphoniques – des memoires de Mme Karnyó című alkotásának ősbemutatója mellett Jean-Philippe Rameau operáinak szimfonikus részleteiből összeállított Une symphonie virtuelle című kompozíció és Beethoven 2. szimfóniája hangzik el a koncerten, amelyet az együttes névadója, Dohnányi Ernő virtuóz darabja zár.

Az igazgató, aki egyben a jubileumi koncert karnagya is, kiemelte, hogy büszke zenekara eredményeire. Mint elmondta 2017-ben mintegy 100 koncertet adtak, ebből is látszik, hogy „az együttes az ország legnagyobbjai közé sorolandó”.

Hollerung Gábor kitért arra is, hogy a zenekarban több kamaraegyüttes – többek között a BDZ Quartet, saját big band és a Swing a la Django – működik.

Borítókép: Paláncz Antónia csellista

MTI / Mohai Balázs