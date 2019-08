Szeptember közepén jelenik meg Eötvös Péter új lemeze

Az egyik legismertebb magyar operaszerző Gliding című új albuma a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarának és Hakan Hardenberger svéd trombitaművész közreműködésével készült.

Az album Eötvös Péter The Gliding of the Eagle in the Skies, Jet Stream, All vittime senza nome és Dialog mit Mozart című szimfonikus műveit tartalmazza a szerző vezényletével.

Fazekas Gergely zenetörténész a lemez ismertetőjében azt írja, hogy a Dialog mit Mozart című szimfonikus művet Eötvös 2013-2014 telén komponálta, és a da capo című, cimbalom- vagy marimbaszólóra és kamaraegyüttesre írott darab szimfonikus átirata, amely eredetileg concerto volt és Lukács Miklós cimbalomművész ihlette. A darab a salzburgi Mozarteum archívumában található Mozart kézirattöredékekre épül, összesen kilencre. Eötvös Mozart-dallamokból, harmóniamenetekből, textúrákból indul ki, ezeket szövi tovább saját fantáziája szerint. A szimfonikus átirat hűen követi az eredetit, még a szólisztikus anyagok is megmaradtak, valamiféle barokk concerto grosso jelleget is kölcsönözve a Mozarttal folytatott dialógusnak.

Ugyancsak konkrét előadó, a trombitaművész Markus Stockhausen volt az ihletője, címzettje és első előadója a Jet Stream című 2002-es trombitaversenynek. Eötvös számára a dzsessz csak kiindulási pont ebben a műben. A „futóáramlás” (jet stream) kifejezés egy meteorológiai jelenségre utal, a szűk keresztmetszetben összpontosuló, nagy szélsebességű vízszintes légáramlási zónákra.

A The Gliding of the Eagle in the Skies (Az égen sikló sas) című zenekari darabot a Baszk Nemzeti Zenekar rendelte meg, ősbemutatóját 2012-ben tartották a spanyolországi Pamplonában. Az egytételes mű elsődleges inspirációs forrását a baszk népzene jelentette, amely a zenében nem közvetlen formában jelenik meg. Eötvös rengeteg baszk népdalt végighallgatott a mű koncepciójának kialakítása során.

Az Alle vittime senza nome (A névtelen áldozatoknak) című darabot a négy legnagyobb olasz szimfonikus zenekar közösen rendelte Eötvös Pétertől, az ősbemutatót a milánói Scalában tartották 2016-ban. A mű a migrációra reflektál.