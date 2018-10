Szersén Gyula: Istenben és magamban is hiszek, így aztán nagy baj nem érhet

Budapesten született ezerkilencszáznegyvenben, a főváros ostroma idején töltötte be ötödik évét. Erős emlék?

A történelmi helyzet meghatározta az életünket. Édesapám varrógép- és kerékpárműszerész volt, de ezerkilencszáznegyvenben már egy kerékpáros-műszaki zászlóaljnál szolgált a Kárpátokban, majd amerikai hadifogságba esett. Édesanyám 1945-ben szülte meg a húgomat, már annak a rákosszentmihályi háznak az óvóhelyén, amelyben a lakásunk volt. A várandósság, a szülés körülményei betegségekhez vezettek, és édesanyám 1947-ben, harminchárom évesen meghalt. Apám, aki egy évvel korábban jött haza a fogságból és mindjárt dolgozni kezdett, felfogadott egy lányt a másfél éves testvérem mellé. Én nagyrészt magamban voltam, leszámítva a nyarakat, amikor vidéki befogadó családok gondoskodtak rólam, ahogy akkoriban más félárvákkal, árvákkal is szokásban volt.

Szerethető nyarak voltak?

Gyerekkorom legszebb szakaszai. Becsületes parasztok között tanultam meg mindent: úszni, lovagolni, dinnyét szedni, aratani, kiszedni a tyúk alól a tojást, megsütni a kenyeret a kemencében, egyebeket – tisztességben, derűben élni, becsülettel dolgozni. A magyarokat évszázadokig jellemző életmódot.

Édesapja a varrógép- és kerékpárszakmában maradt?

Az amerikai fogság után gyanús elemnek számított, ezért beállt nagyapám mellé, aki a háború után elkezdett vaskéményeket készíteni, szerelni. Konjunktúrája volt az iparágnak, hiszen a téglakéményeket nagyrészt lebombázták. Apám tehát maszek lett, az is maradt élete végéig. Más kérdés, hogy tízéves koromban újranősült, jóval fiatalabb asszonyt vett maga mellé, akitől született még két gyereke. Az már másik család volt, így én tizennyolc évesen el is költöztem tőlük.

Színészi tervekkel?

Lökést adott a pálya felé, hogy egyházi óvodába, iskolába jártam. Az államosításig a suliban is papok és nővérek tanítottak. Otthon is vallásos nevelést kaptam, máig kereszténydemokrata vagyok. De ami ennek kapcsán az előadó-művészetet illeti: amikor ministráltam, óriási hatással volt rám a szertartás teatralitása is. A gyertyák, a miseruhák, a kegytárgyak, a közös éneklés vagy éppen a templom csendje. Ahogy a szónoklatok retorikája is. Az oltár szinte színpad volt. Bizonyára édesapja, Sztankay István is sokat mesélt erről, hiszen ő ráadásul papcsaládból indult. Visszamenőleg a templomi hatások adták az inspirációt a színészethez, mert az is olyan világ, amelyben műsor van. Ott is meghatározott szellemben készülő előadások zajlanak valami jó érdekében. Misék, keresztelések, bérmálások – mind a maguk rendje és fegyelme szerint. Később a Corvin Gimnáziumban – amely komoly, humán beállítottságú iskola volt, ógörög és latin szakkal – már rész vettem az iskola irodalmi körében is: sokat szavaltam, rész vettem a diákszínpad előadásaiban is.

Utóbbi kapcsán, ha jól tudom, le is tartóztatták

Annak volt egyéb előzménye is. Egyik osztálytársamnak jutott eszébe 1956 októberében: csatlakozzunk az egyetemistákhoz, így esett, hogy ott voltunk a Sztálin-szobor ledöntésénél. Egy Csepel teherautó mellett álltunk, amely a szobor nyakára tekert huzalokkal próbálta kimozdítani Joszif Visszarionovicsot a talapzatáról. De Sztálin iszonyú nehéz volt, ezért a sofőr megkért néhányunkat: másszunk fel a platóra ellensúlynak, hogy Joszif felbillentse a teherautót, ahogy ellent tart a próbálkozásnak. Így is történt, ott álltunk ellensúlyként, fejünkön a corvinos egyensapka, amit persze jó néhányan lefotóztak. Utóbb tovább súlyosbította a helyzetet, hogy sport- és egyéb iskolai rendezvények kapcsán mi többször kooperáltunk a szomszédos II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolával, akik a forradalom alatt átálltak a Kilián György vezette felkelőkhöz. Később mindkét iskolát kiemelten megfigyelték, de ezt 1957. március 14-én még nem tudtam, amikor a hivatalos iskolai ünnepségen elszavaltam Petőfi Sándor A Nemzethez című versét. Olyan soraival, miszerint: „Köztünk van a legnagyobb ellenség,/ A cudar, az áruló testvérek!/ S egy közűlök százakat ront el, mint/A pohár bort az egy cseppnyi méreg.” Hamarosan kiderült, hogy ott ültek a hallgatóság között az elhárítás emberei is. Délután öt diáktársammal együtt vittek el egy zárt Warszawában, majd ránk akarták fogni, hogy mi vagyunk a „mukkosok” – vagyis a Márciusban Újra Kezdjük! nevű illegális szervezet magja. Két nap múlva elengedtek, mert semmit nem tudtak ránk bizonyítani, hiába lobogtatták a Sztálin-szobornál készült felvételeket.

Ritkán idézi fel a sztorit a nyilvánosság előtt.