Szikora Róbert, a jókedvkészítő kisiparos

Én csak egy zenész vagyok, de véleményem azért nekem is van – mondta a Vasárnap Reggelnek Szikora Róbert. Az R-GO frontemberével úgy is, mint a hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökével az otthoni bezártságról, a kereszténység és Európa kapcsolatáról is beszélgettünk.

Hogyan viseli a járványidőszakot?

Nehéz időszak, de jól bírom. Szerencsére nem vagyok depresszióra hajlamos, el tudom magam foglalni zeneszerzéssel, de

hiányzik a koncertezés. Már 14 éves korom óta zenélek, mondhatni erre lettem trenírozva, mint egy vadászeb: ha jön a hétvége játszani kell.

Úgy neveltek, hogy bulit, koncertet nem mondunk le, ha messze van, ha közel, mindenképp el kell vállalni. Ebben az időszakban a bizonytalanság a legrosszabb, az hogy nem tudjuk meddig fog még tartani.

Megkapta már az oltást?

Még nem kerültem sorra, de nagyon várom. Mivel már elég régi fiú vagyok, a környezetemben az elsők között voltam, aki regisztrált.

Milyen elfoglaltságot talál otthon?

Ez egy olyan időszak, amikor a világ behúzta a kéziféket.

Valamiért a mai ember fél attól, hogy egyedül maradjon önmagával és a gondolataival, de szerintem ez egy áldásos dolog. Ez jó lehetőség arra, hogy elgondolkozzunk a világról. Vagyok én és a Teremtőm. Ebben az időszakban meg lehet élni ezt a kapcsolatot: órákon keresztül csendben, nem csinálni semmit.

Nyáron lesz több nagykoncertje is. Mi lesz, ha nem lesz enyhítés, van B-terve?

Ember tervez, Isten végez. Nincs B-terv. Hiányzik a koncertezés, de az őszi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, – aminek a küldötte is vagyok -, sokkal fontosabb. Ez magasabb szint, mint a Csikidám. A pápa is megígérte, hogy jön, de még ők sem tudják biztosan. Egy évvel elhalasztottuk, úgyhogy most már meg kell tartanunk, de hogy hány ember előtt, azt nem tudhatom.

Hivatalosan ön ennek a kongresszusnak a nagykövete és az arca. Ez a pozíció milyen feladatokkal és szereppel jár?

Szerintem egyik elnevezés sem szerencsés. Hagy legyen már inkább Jézus Krisztus a kongresszus arca. Ezután jött szóba a nagyköveti cím, amely szintén nem volt igazán testhezálló, hisz az egy külön szakma, ami nem vagyok. Végül azt kértem, hagy legyek én csak olyan, mint Gábriel Arkangyal, aki hozta a jó hírt a Szűz Anyának, hogy megszületik a Messiás. Szóval én csak egyszerű hírnök vagyok, aki minden médiumban jelzést ad erről az eseményről. Magyarországon több mint 80 éve, 1938-ban volt utoljára a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ez olyan, mint egy olimpia, ahol megrendezésre kerül, annak az országnak rangot jelent. Pláne úgy, ha a pápa is eljön, mindez hihetetlen nagy megerősítést adhat a régió keresztény, katolikus híveinek. Ezek a közép-kelet európai országok megtartották a keresztény identitásukat.

Az, hogy most itt kerül megrendezésre, az egy nagyon erős jelzés arra, hogyha a kereszténységet elhagyjuk, az Európa végét is jelenti. Ahogy Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapítója mondta: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.” Ezt most kezdjük el látni.

Ez a valóság. Ha felbomlik a kereszténység Európában, akkor Európa meg fog szűnni identitásában. Ez nem csak a vallást jelenti, hanem a zsidó, görög, latin kultúrát is, röviden: az egész eddigi világunkat.

Nemrégiben elismerően nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnökről, ami elég hangos fogadtatást kapott. Gondolta volna, hogy a véleménye ekkora port fog kavarni az interneten?

Szögezzük le: én nem akarok politizálni. Én csak egy zenész vagyok. A politika a politikusokra tartozik, de nekem is van véleményem. Eddig is ismerte mindenki az identitásomat. Miközben járom az vidéket, én azt látom, egyre csak fejlődik az ország, szóval én meg vagyok elégedve a kormány munkájával. 67 éves koromban elmondani a véleményem az veszélyes dolog? Többen mondták nekem teljes joggal, hogy Robi ne politizálj, mert a Csikidámban nincs jobb-és baloldal. Mi mindenkinek a legnagyobb szívvel zenélünk, nincs kormánypárti és ellenzéki közönség. A saját rajongóim között is vita alakult ki a Facebookon: olyanok fordultak szembe egymással és velem, akik már 30 éve R-GO fanok.

Az ellenzéki portálok többnyire rosszindulatúan számoltak be erről, azt sugallva, hogy ez az ön részéről csak egy számító tett, amivel próbál a hatalommal jó kapcsolatot ápolni.

Ez óriási baromság. Általában ehhez hozzáteszik, hogy kétszer is kaptunk pénzt az államtól. Egyszer a 35 éves jubileumi koncertre, másodszor pedig a 2018-ban rendezett nagykoncertünkre. Ezt a pénzt nem az együttes kapja, hanem a szervezők, amelyet mindig a produkció megvalósítására költenek. Nem dobjuk szét egymást közt, hogy itt van neked ennyi, nekem meg annyi. Hála Istennek nekem nem kell jóban lenni senkivel. Hétszer lett az R-GO az év zenekara, eladtunk több mint ötmillió lemezt, teltházas koncerteket tartunk.

Beszéljünk kicsit a kezdetekről: zenei karrierjét a Ferm együttessel kezdte, amit a kommunizmusban Erdős Péter nem engedett érvényesülni. Mi volt ekkor a hatalom szemében a baj ezzel a zenekarral?

A zenekar vezetője, Környei Attila volt, aki aztán később az R-GO-nak is alapító tagja lett. Édesapja az ’56-os forradalomban katonatisztként segítette Vácon a forradalmárokat, ezért a család neve gyanúsnak lett bélyegezve. Nem akármilyen zenekar volt ez. Tagja volt Karácsony János, aki később az LGT-vel futott be, őt váltotta Menyhárt János, aki Demjén Rózsi dalait is írta, és tagja volt Gerdesits Ferenc operaénekes is. Mindig úgy aposztrofáltak minket, hogy a legprofibb amatőr zenekar, de továbblépésre nem volt lehetőségünk.

Milyen út vezetett ezután a Hungáriához?

A Hungáriánál lett egy kis perpatvar dobos ügyben. Kékes Zoli, aki szintén a játszott a Ferm együttesben egy rövidebb ideig, beajánlott nekik, mint tehetséges dobost. Lejöttek Csepelre megnézni, aztán azonnal szerződtettek is. Én nem akartam otthagyni a régi bandát, hisz ekkor még átigazolni másik zenekarba árulásnak számított. Végül a zenésztársaim buzdítottak arra, hogy ragadjam meg a lehetőséget a kitörésre. Két hétre rá már Németországban turnéztunk, másfél hónapra rá átutaztuk Európát busszal, a spanyol televízióban is felléptünk. Nagyon kellemes emlékek. Aztán 1982-ben kaptam egy felkérést, hogy készítsek Szűcs Judith nagylemezére dalokat, amely a zenekaron belül több konfliktust is okozott. E miatt éreztem úgy, hogy fel kell állnom és ki kell lépnem. Ekkor alapítottuk meg az R-GO-t Környei Attilával. Én lettem a népmesei hős, akivel szimpatizált a közönség. Én voltam a szemükben az a kissrác, akit kirúgtak ezek a szívtelenek, holott nem is erről volt szó, hiszen én jöttem el. Tudtam, hogy addig van lehetőségem az új zenekarral, amíg a Ciao Marina első a slágerlistákon. Tehát, amíg tudták ki ez a kiscsávó. Első dalunk a Létezem egyfajta programnóta volt, ami egy üzenet volt a Hungáriának: „Mit szólsz, milyen az élet?”. Más szöveg, más név, más ruha. Mutattam az utat: ez az R-GO. Az R-GO brutális beindulásának legnagyobb bizonyítéka volt, hogy közben a Hungária feloszlott. Akkor főleg bebetonozott stílusok voltak. Én abban látom a siker titkát, hogy ehhez képest nekünk egy olyan egyedi stílusunk volt, ami nem hasonlított semmire. Sajátos arculatunk volt: pálmafák, szalmakalapok, színes ruhák, a millió jelvény. A ’82-es megalakulástól kezdve, amíg el nem bocsátottam az egész zenekart, minden évben az miénk lett az év zenekara, az év lemeze és az év koncertje is.

Mit jelent maga a Csikidám-stílus. Mitől lesz valami csikidámos?

A csikidám mi vagyunk, amit játszunk. Ennek persze vannak felismerhető dolgai, mint a latin ritmus, amit szinte senki más nem játszott rajtunk kívül. A hangszínek, amiket egy speciális hangszerelt billentyűvel szólaltattunk meg. Tehát összességében maga a hangzás. E miatt volt forradalmi az R-GO.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Már nagyjából tíz éve írok egy musicalt Árpád-házi Szent Erzsébetről. Sikerült rábeszélnem egy magyar írónőt, aki megírta a történetet bemutatva azt, hogy egy szent, nem szentként születik meg, hanem azzá válik. Ez alapján írjuk most a musicalt, és még az is lehet, hogy még idén be tudjuk mutatni.

Ezekben a napokban is bőszen zajlanak a munkálatok. A másik tervem pedig ugyan az, mint mindig: szórakoztatni az egész világot. Szolgálni a zenét, szolgálni az embereket, mint egy jókedvkészítő kisiparos. Erre a feladatra hívott meg ide a Jóisten és még korántsem tervezem befejezni.