Születésnapi sorozattal indítja a Fonó 25. jubileumi évadát

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy STANDER ILLÉS 93. évében elhunyt. 2020. szeptember 01-én 13.00 órakor a Tiszanánai Református temetőbe helyezzük végső nyugalomba. A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk, hogy HORUCZI BÉLÁNÉ CSABAI LENKE a karantén miatt elmaradt gyászmiséje szeptember 02-án 16 órakor lesz a terpesi templomban. A család.

KOVÁCS JÓZSEF halála 1. évfordulójára emlékezve. Eltelt egy hosszú év, már nem látlak többé, Könnyes szemmel az égre nézve súgom, hiányzol örökké. Míg a földön élek, sosem feledlek. Gyászoló feleséged Marika

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETRÉNYI JÓZSEFNÉ Pannika életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 01-én 15 órakor az egri Rozália temetőben lesz. Előtte 14.30 órától a temető kápolnájában engesztelő gyászmisét tartunk. A gyászoló család

VAJK MIKLÓSNÉ sz. Misinszky Katalin szeretett feleség és édesanya 2020. augusztus 24-én életének 80. évében váratlanul elhunyt. Megemlékezéséről később intézkedik gyászoló családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk KOVÁCSNÉ HORA KATALIN temetésén megjelentek, a fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAJOROS BÉLA élete 59. évében 2020. augusztus 20-án családja körében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 27-én csütörtökön 16.30 órakor a maklári köztemetőben lesz. A gyászoló család

"Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, Halálod, míg élünk, fájó emlék marad." URBÁN LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján emlékezünk. Örökké gyászoló feleséged és családod, fiad Laci, lányod Csilla és imádott két unokád Boglárka és Dorottya Lujza

Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama KOVÁCSNÉ HORA KATALIN az egri OTP volt munkatársa, hosszú szenvedés után életének 66. évében 2020. augusztus 8-án elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2020. augusztus 25-én 9 órakor lesz. Gyászoló férje, fia, lánya, testvére, menye és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŰCS GYULA hosszú szenvedés után, életének 79. évében elhunyt. Temetése a Felsőtárkányi Temetőben 2020. augusztus 17-én 15.30 órakor lesz. Gyászoló felesége, fia, menye és unokái

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.” (1Kor.13.) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy HIDY PÁL az egri Helyőrségi Művelődési Otthon volt igazgatója, szeretett Férj, Édesapa és Nagyapa, 77 éves korában, rövid szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. augusztus 17-én 14 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint lesz az egri Barátok Templomában (Eger, Kossuth Lajos u. 14.) Hely szűke miatt szeretetünket egy szál virággal fejezhetjük ki. Drága emléke szívünkbe zárva mindörökké velünk marad! A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WEINÉMERNÉ NAGY MÁRIA hosszas betegség után, életének 71. évében elhunyt. Temetését az andornaktályai temetőben 2020. augusztus 13-án 14.00 órakor tartjuk. Gyászoló fia, menye, unokája

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JUHÁSZ ANTALNÉ JOLI NÉNI volt középiskolai testnevelő tanár életének 87. esztendejében csendben eltávozott. Béke poraira.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖRÖK JENŐ életének 81. évében elhunyt. Temetése a felnémeti temetőben 2020. július 30-án 15.00 órakor lesz. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KISS BÉLÁNÉ sz. Mezey Erzsébet Anna temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FERENCZI JÓZSEF és FERENCZI JÓZSEFNÉ sz. Bujáki Margit temetése 2020. augusztus 04-én 15.30 órakor lesz a siroki katolikus temetőben. Előtte 15 órától engesztelő gyászmisét tartunk a katolikus templomban. Kérjük, hogy a temetési szertartáson egy szál fehér rózsával fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család

Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa, nagyapa és rokon ERDÉLYI SÁNDOR hosszú betegség után életének 76. évében elhunyt. Temetése az egri Rozália temetőben 2020. július 28-án 15 órakor lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán részt vesznek és mély fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló felesége, kislánya, veje és unokái

"Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, Halálod, míg élünk, fájó emlék marad." Fájdalommal emlékezünk VARRÓ PÉTER halálának 20. évfordulóján. Örökké gyászoló szüleid és bátyád Imre

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj és édesapa TÓTH TIBOR az Egri Csillagok MGTSZ volt dolgozója életének 65. évében 2020. július 22-én elhunyt. Temetése az egri Lajosvárosi Temetőben lesz 2020. július 31-én 14.00 órakor. Előtte szentmise 13.00 órakor a lajosvárosi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAROSVÁRI JÁNOSNÉ sz. Havellant Mária hatvani lakos, 2020. július 15-én életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. július 31-én 10 órakor veszünk búcsút, a hatvani Belvárosi Temető ravatalozójában. Nyugodjék békében!