Törőcsik Franciskával erősít a Halper Hendrix Experiment

Közös lemezt készítettek Don't Stop the Music címmel az elsősorban Jimi Hendrix zenei örökségének magyarországi ápolójaként ismert Halper Experiment és a színésznő.

„Nagyon vágytam arra, hogy újra olyan produkcióban szerepeljek, amelyben saját dalaimat játszhatom. A nyolcvanas évek második felében rockzenészként indultam, az ÉS együttessel már önálló szerzeményeink voltak. Az elmúlt időszakban a Halper Hendrix Experimenttel játszom a legtöbbet, ebben a gitárlegenda számait dolgozzuk fel, amit nagyon szeretek, de akartam valami mást is”

– magyarázta a dzsesszgitáros Halper László az MTI-nek a lemez megszületésének hátterét.

„Viccesen hangzik, de úgy írok dalt, hogy közben az jár a fejemben, vajon Lennon és McCartney mit szólna hozzá? Nyilvánvaló, hogy a dzsessz valamilyen szinten minden szerzeményemben ott van, hiszen e műfaj harmóniáit szoktam meg, ezért talán jazzysnek lehet mondani a lemez számainak stílusát”

– fejtette ki Halper László.

Mint megjegyezte, egyáltalán nem esett nehezére kicsit háttérbe húzódnia, a hendrixes szólók helyett alárendelnie magát a daloknak.

„Fiatal tanítványaimnak is azt szoktam mondani, hogy a gitár alapvetően kísérőhangszer, szólók az elektromos gitár megjelenése óta vannak.”

A slágeresebb dalok közül is kiemelkedik a Dreaming of You, a Beautiful Day és a Time to.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A CD anyagát a Halper Experiment (a zenekarvezető és Kosztyu Zsolt mellett Kollman Gábor szaxofonozik, Hajas László pedig dobol) játszotta fel, de a dalok nagy részében vonósok is hallhatók: a fiatal Kindlinger Jessica hegedűs és Jánosházi Péter csellós mellett egy-egy számban Tóth Barbara és Nagy Tihamér (hegedű), valamint Lakatos Sára (cselló) is hallható. Szintén közreműködött a felvételeken Ragály György (billentyűs hangszerek), Fekete István (trombita), Szokolay Dongó Balázs (furulya) és Gerzson János (úd).

„Nagy Tihamér sajnos nemrég váratlanul elhunyt. Az unokatestvérem volt, ő tanított először zenélni, hegedülni, és huszonöt éven át játszott az Állami Hangversenyzenekarban. A Rain, Sun, Moon című dal hegedűszólamát játszotta fel a lemezre, ez lett az egyetlen közös munkánk”

– tette hozzá Halper László.

A Don’t Stop the Music anyagát néhány héttel ezelőtt a Budapest Jazz Clubban (BJC) mutatta be a Halper Experiment és Törőcsik Franciska, nagy sikerrel. Az 51 éves gitáros az MTI-nek elmondta, hogy szeretné megtartani a vokális, jazzys formációt, és reméli, hogy a filmes szerepei miatt egyre elfoglaltabb Törőcsik Franciska is velük marad a produkcióban.

„Az biztos, hogy június 23-án a Múzeumok éjszakáján együtt fogunk játszani a Müpában. A Halper Hendrix Experimenttel mostanában gyakran játszunk együtt Ric Toldon amerikai énekessel, ebben a formációban a Halper-Kosztyu-Kollman-Hajas négyes mellett Fekete István trombitás és Csejtey Ákos szaxofonos is színpadon van, és idén novemberben újra lesz koncertünk Hendrix születésnapján a BJC-ben. Nemrég, Jimi Hendrix woodstocki koncertfilmjének vetítéséhez kapcsolódva Török Ádám fuvolással, énekessel is felléptünk, vele mindig óriási élmény együtt zenélni” – mondta a zenész az MTI-nek.

Halper László 2007 óta játssza Hendrix számait dzsesszes megközelítésben különböző formációival. 2012-ben a Müpában, a gitárvirtuóz születésének 70. évfordulóján két világsztárral, a dobos Steve Gadd-del és a bőgős Eddie Gomezzel játszott együtt. Eddigi lemezei: Urban Noises (2002), Gray Days (2004), 40 Years After (2010, a Band of Gypsys Reincarnationnel), Electric Angelland (2013), Szimpla koncert (2015).

Borítókép: Ric Toldon (háttal), Babos Gyula (k) és Halper László, a Halper-Hendrix Experiment szólógitárosa a Jimmy Hendrix 75 elnevezésű emlékkoncerten Budapesten 2017. október 29-én

MTVA/Bizományosi: Turbéky Eszter