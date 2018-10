Újabb díjat söpört be a Concerto Budapestről készült film

A Született Muzsikusok című, félig dokumentum-, félig fikciós filmsorozat a Los Angeles Film Awards legjobb televíziós sorozat díját nyerte el.

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar és vezetőjük, Keller András mindennapjai körül forgó, mindenképpen újszerű film már a második díjat kapja – számol be róla a filmet elsőként bemutató Origo. Emlékeztetnek: augusztusban a független filmes irányzat versenyén, az Egyesült Államokban az IndieFest Film Award, Awards of Merit-díjat nyerte az alkotás, és most a Los Angeles Film Awards Best TV Series kategória fődíját ítélte a zsűri az alkotóknak.

Mint írják, a január és március között bemutatott 10 részes Született Muzsikusok doku-reality műfajú, játékfilmes igényű, összesen több mint három óra hosszúságú sorozat, amely Magyarország egyik legkitűnőbb szimfonikus zenekarának, egy száztagú zárt közösség féltett belső életét és az abba be-belépő külvilággal való kapcsolatát mutatja be. A sorozat a Concerto Budapest megbízásából készült Szabó Stein Imre ötlete alapján. A televíziós sorozat főszereplője – a zenekar tagjai és a meglepően erős amatőr szereplők mellett – kétségtelenül a zenekar maestrója, Keller András. Magyarországon egyébként ez az első alkalom, hogy egy televíziós sorozat bemutatója egy internetes médium felületén volt.

A Los Angeles Film Awards néhány éve indult, de a FilmFreeway filmes fesztiválportál által az egyik legmagasabbra értékelt, IMDb minősítő havi filmfesztivál, amely elsősorban a nagy stúdiók világán kívülről érkező független filmes projektek versenye.

