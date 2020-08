A Gárdonyi színházban és a Harlekin bábszínházban is kezdődik a munka

A Gárdonyi Géza Színház harmincötödik évadához érkezett. A nyitó társulati ülésen Blaskó Balázs teátrum igazgató beszélt a tavalyi csonka szezonról, s az idei műsortervről.

– Zaklatott, frusztráló időket élünk, s minden bizonnyal az életünk már nem lesz olyan, mint a pandémia előtt, így az idei évad kicsit kicsit deformált, átszervezett lesz, de így is sok örömöt fog szerezni a nézőknek – kezdte Blaskó Balázs, a keddi évadnyitóján. Csehov Sirály és Dürrenmatt Fizikusok című előadása kikerültek a műsortervből, helyettük vidámabb hangulatú bemutatókkal várják a közönséget.

A tervezett repertoárról elmondta, október 9-én elmaradt bemutatójukkal, Csiky Gergely A nagymama című vígjátékával nyitják az szezont. A folytatásban is a játékosság dominál majd minden műfajban, mesében, táncban, zenés darabokban és vígjátékokban, bohózatokban egyaránt. A nagyszínpadon november közepén előadják A montmartre-i ibolya című operettet, január 22-én a Bástyasétány 77. című zenés játékot és március 12-én a Sissi című romantikus táncjátékot. Az évadot április 2-án Tóth-Máté Miklós Aranyrandevú című romantikus retrokomédiája zárja, amelyet Blaskó Balázs állít színpadra.

Éry-Kovács András, a Harlekin Bábszínház igazgatója az évadnyitó társulati ülésen elmondta, sűrű idény előtt állnak, hat új bemutatóval kedveskednek a közönségnek. Kiemelte, Siófokon négy előadásos Harlekin bérletet hirdettek, valamint kiemelte az ifjúsági darabok népszerűségét. Idén felnőtteknek szóló darabokat is színpadra állítanak, így a korábban előadott Don Quijote-t és az új Casanovát. Az utóbbiból már tíz lekötött budapesti előadásuk is van. Hat sikeres pályázatról is szólt, illetve arról, hogy a tavalyi évad elmaradt 48 előadását is pótolják majd. Farkas Attila alpolgármester az eseményen elmondta, a városnak szüksége van a bábszínházra, s biztosítják a működési feltételeket.

