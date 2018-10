Szeniczey Csaba és felesége, Szeniczey-Lizák ­Erika tizenkét éve alkotnak egy párt és tíz éve muzsikálnak együtt.

– Életünk a zene és szeretünk együtt fellépni, nem okoz problémát, hogy a munkánk és a magánéletünk összefolyik. Azt csináljuk, amit mindketten szeretünk, a feladatokon pedig megosztozunk, Csaba az irányító én pedig adom a ritmust – vág bele Erika a történetükbe, amikor arról arról érdeklődöm, nem megy-e a kapcsolat kárára a közös munka.

A zenészekkel egy étteremben találkozom, nincs sok szabadidejük. Előző nap Debrecenben léptek fel, másnap már Párkányba utaznak, ebben az időszakban nincs próbára idő, „nyomni kell, amíg kitart a szezon” – tudom meg.

Csaba elmondja, nem mindig ilyen sűrű a program, inkább a nyári hónapokban utaznak többet. Hozzáteszi, nem kimondottan fesztiválokra járnak, mert az ő produkciójuk a közönség közt zajlik. Otthonukban csaknem negyven ütőshangszert tartanak, amelyből ha kell, több mint harmincat ki is osztanak egy-egy fellépés során.

– Djembén játszunk, amely egy afrikai dob, a konga őse, de megszólaltatunk más hasonló ütőseket is, mint a surdo vagy a gansa – ecseteli Csaba.

– Ám a férjem minden ütős hangszeren tud játszani – szól bele Erika a beszélgetésbe és a dicséretet férje széles mosollyal köszöni meg. Kiderül, gyerekkoruk óta mindkettőjük életében fontos szerepet játszott a zene. Csaba ének tagozatos általános iskolába járt, majd kamaszként „garázsrock” zenekarban játszott és egy véletlen folytán ismerkedett meg a brazil szamba-dobolással.

– Ez a történet nagyon érdekes, hiszen akkoriban már a médiában dolgoztam és nagyon keveset foglalkoztam a zenéléssel, tulajdonképpen már le is tettem róla, aztán kaptam egy e-mailt, amelyet nem is nekem szántak… Egy dobkurzusra hívtak, én meg elmentem – meséli, majd elmondja, már akkor beleszeretett ebbe a zenei világba és gyorsan eldöntötte, ez lesz az út amelyen tovább indul. Később több brazil, afrikai és arab ütőshangszeren is megtanult játszani, képezte magát.

– A djembe tudatos választás volt hatalmas hangja miatt, hangosítás nélkül is jól szól – teszi hozzá. Erika elmeséli, ő kisgyerekként operaénekes szeretett volna lenni, de évekig néptáncot tanult, majd később táncosként is dolgozott, viszonylag korán édesanya lett, aztán a sors Csabához sodorta őket.

– Nagyon tetszett, ahogy ­Csaba zenél, mutatott pár technikát, gyorsan ráéreztem az ízére és bekebelezett ez a fajta zene. Tíz éve alakult a Kudumba, amely tulajdonképpen a közös gyermekünk – teszi hozzá Erika. A közös gyermek, pedig egy különleges zenei produkció, egy interaktív dobshow. Csaba szavai szerint a küldetésük nem más, mint belső zenei élménnyel megajándékozni a közönséget.

Tűzzsonglőrökkel is fellépnek

A Kudumba egy afrikai név, hangzása és ritmusa miatt választottak. Elárulják, a jövőben szeretnék ezt a fajta dobolást másoknak is megtanítani, így egy kurzust is indítanának helyben, majd egy látványos nagyszínpados előadást is terveznek egyszer. Van már saját számuk is és lemezük is.

Elmesélik azt is, hogy a show a közönséggel közösen működik, amely sokszor nem egyszerű feladat, mert mindenhol más-más emberekkel találkoznak. Évek alatt alakult ki a végleges felállás és a zenei koncepció, amely mentén ma már biztonsággal haladnak az előadások alatt. Több dobot kiosztanak és instruálják a közönséget. Gyakran csapatépítőkre hívják őket, de kiállításmegnyitókon, nagyobb zenei rendezvényeken is felléptek már. Ha pedig hosszabb, látványosabb előadást kérnek tőlük, tűzzsonglőrökkel és brazil táncoslányokkal közös produkciót is előadnak. A fellépőruhájukat egy barátjuk Dubaiból hozta.