A megyeszékhelyen mutatták be tudásukat hazánk legjobb ifjú néptáncosai

Az ország legjobb ifjú néptáncosai mérték össze tudásukat Egerben a hét végén.

A háromnapos program már péntek délután elkezdődött a Bartakovics Béla Közösségi Házban, ahol az ünnepélyes köszöntők után indulhatott a verseny az Ezüstpitykés Táncos és a Gyöngygalléros Táncos címért. A megméretés szakmai védnöke a Martin György Néptáncszövetség és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület volt.

A XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny egri döntőjébe 62 produkció jutott be a több mint kétszáz jelentkező 150 produkciója közül, s a zsűri a budapesti és nyíregyházi elődöntőkön válogatta be a legjobbakat. Pénteken a kötelező táncokat mutatták be a versenyzők, szombaton reggel kilenc órától pedig a szabadon választott táncokat vitték az intézmény színpadjára a táncosok. A nagyszabású rendezvény a Gárdonyi Géza Színházban zárult vasárnap. A teátrum adott otthont az Országos Néptáncgálának, melynek keretében megtartották a díjátadó műsort a szólótáncverseny résztvevőivel.