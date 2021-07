A padlás című musicallel kezdődött az Agria Nyári Játékok – Fotók

A közönségnek Kelemen Csabáné kívánt jó szórakozást szombaton, de előtte szívszorító beszédben emlékezett elhunyt férjére.

– Az én felfogásomban a színház arról szól, hogy segítsünk rendet rakni a lelkekben, a gondolatokban, a szívekben. Ez csak úgy megy, ha adunk, értékeket közvetítünk a nézőknek. Ha a színházban rájönnek, hogy az ő életük is sokkal jobb, szebb, boldogabb lesz, ha másokon segítenek, másokkal szemben őszinték, becsületesek, akkor a munkánk már nem volt hiába – idézte Kelemen Csaba, az Agria Nyári Játékok tavaly elhunyt ügyvezetőjének szavait özvegye, Kelemen Csabáné Lengyel Edina.

– Nem nekem kellene most itt állnom – folytatta. – Feltettem magamnak a kérdést, hogyan is lehetnék méltó mindahhoz, amit szeretett férjem felépített. Nem volt hiába, amit ő tett, óriásit alkotott őszintén, becsülettel. Már abban is, hogy hitt benne: meg tudja valósítani az álmait. A legnagyobb álma pedig az volt, hogy újraélessze imádott városában, imádott nézőinek az Agria Nyári Játékokat. Ez 1994-ben teljesült, s hamarosan másik álma is, hogy az Egri csillagok színpadi változata méltó helyére, az egri várba kerüljön. Kelemen Csaba megtanított engem arra, hogy az álmok mindig megvilágítanak egy jó utat, amelyet hittel követnünk kell. Nehéz az ő nyomdokaiba lépnem…nem is lehet, ő pótolhatatlan. De hiszem, hogy azt akarná, hogy a színházat, a kultúrát, a közönséget egy pillanatra se hagyjuk cserben. Folytassam és folytassuk azt amit ő alkotott eddig. Köszönöm, hogy közösen emlékezhetünk Kelemen Csabára, ő itt van, és itt lesz velünk mindig. Tartsák meg őt szívükben! – zárta szavait, majd elhunyt férje emlékének ajánlotta az idei évadot, valamint megköszönte a város önkormányzatának a támogatást.