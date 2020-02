A portréfotózás öröme élteti az egri fotóművészt

Nem pénzt, nem vagyont gyűjtött, hanem élménypillanatokat, élményekből született emlékképeket. Fejér István a fotózás szerelmének élt, él a mai napig. Legalább hetvenezer felvétel és hatezer tekercs film őrzi eddigi fotós munkásságát.

Fejér István fotográfus legszebb munkáiból nyílt kiállítás a napokban a Bartakovics Béla Művelődési Központban. Az alkotó neve jól ismert nem csak a pályatársak, hanem a művészetpártolók körében is. Életútjáról, munkásságáról Cs. Varga István irodalomtörténész emlékezett meg, aki a tárlatlátogatás közben, régi ismerősként, az alkotóval is beszélgetett. Ezen írást örömmel osztjuk meg olvasóinkkal.

A Fejér István által vezetett, legendás egri fotóklubra a fényképíró úgy emlékezik, hogy „Nem is munka volt az, hanem élvezet.” 1970-ben, korszakalkotó újításként, a Heves Megyei Művelődési Központtal karöltve először rendeztek szabadtéri kiállítást, amelyet további harminc hasonló tárlat követett.

Külföldön – Lengyelországban, Franciaországban, Erdélyben – is kiállították munkáit. Az elmúlt huszonöt esztendőben életművének leggazdagabb anyagát szép hazájában, Erdélyben fotózta. Több tárlaton – Eger, Budapest, Gyergyószentmiklós, Kapuvár, Fertőd, Óbudai Kulturális Központ – szerepelt a csíksomlyói búcsúban készült emlékképeivel.

Nyakában az elmaradhatatlan fényképezőgéppel járta a világot, Eger utcáit főleg biciklivel és gyalog. Tájat, tárgyat, de főképpen embereket szeret fotózni. Úgy fogalmaz, a leginkább a portréfotózás öröme élteti. Tudja, egy fotó sikeréhez több tényező kedvező együttállása szükséges. Jó szem, türelmes figyelem, kitartó koncentráció, gyors helyzetfelismerés, jó fényképezőgép, de még „az égi és a ninivei hatalmak” segítsége, a tehetség kegyelme is.

A fotóművészt leginkább emberarcok, tájak, templomok, kápolnák szépsége, a vidéken élők szegénységben is megőrzött embersége, népművészete, jó ízlése inspirálja. Barátja, Dezső László Gyergyószentmiklósnak, Eger testvérvárosának jeles természetfotósa, így méltatja Fejér István munkásságát: „Akit Isten talentumokkal áld meg, felelősséggel is felruház. Lelkébe leheli a parancsot: járni az utat, rögzíteni a szépet, megörökíteni a megismételhetetlent. Ez a parancs él Fejér István lelkében is. Nem csak az általa készült képekkel örvendezteti meg az embereket, tudásával sem fukarkodik.”

Sok örömöt, témát, élni segítő erőt adott neki a fotózás. Hajdó István gyergyószentmiklósi főesperes – és Jáki Teodóz bencés, a csángómagyarok vándorapostola is – barátságába fogadta. Számára barátainak figyelme, szeretete ma is fontos. Lélekerősítő erővel hatott rá a Pricske-tetői kereszt látványa, a felirata ma is reményt ad. Tudatosítja a táborhegyi örömvágyat: Uram, jó nekünk itt lenni!

A kiállítás szervezői, a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Ház, a Bartakovics Béla Művelődési Ház munkatársai, a kiállítás spiritus rektorával, Mandák Attilával együtt arra törekedtek, hogy a tárlat képei egyfajta belső szellemi-lelki összetartozást is tudatosítsanak. A fotókon virtuálisan megjelenik az elérhető teljesség, és szerves, összefüggő egységet alkot.

Jó szívvel ajánlom a fotóművészetet kedvelők figyelmébe a tárlatot, amely a Bartakovics Művelődési Központban látható február közepéig.