A Végvári Vigasságok dicsőséget hozott az egri várnak

Egyelőre Eger egyetlen minősített fesztiválja a vigasságok.

A Végvári Vigasságok a Magyar Fesztivál Regisztráció- és Minősítő Programot lebonyolító Szakmai Intéző Bizottság elbírálása alapján Minősített Fesztivál besorolást kapott, mely három esztendőre szól. A minősítésről szóló okleveleket november 19-én a Magyar Fesztivál Szövetség őszi, évadzáró konferenciáján ünnepélyes keretek között vette át Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszony.

– Rendkívüli büszkeséggel tölt el minket ez az elismerés, hiszen jelenleg Egerben ez az egyetlen minősített fesztivál. Azt gondolom, a városnak kulturális területen lesz mit a karácsonyfa alá tenni, és ebbe a sorba illeszkedik a Végvári Vigasságok is – mondta el a szerdai sajtótájékoztatón Martonné Adler Ildikó. – Évről évre a leglátogatottabb vidéki vár az egri. Így azt gondolom, minden olyan rendezvénynek, ami a várhoz kapcsolódik, magas színvonalúnak kell lennie – folytatta az alpolgármester.

Elhangzott, a Végvári Vigasságok minden évben hatalmas tömeget vonz, az idei eseményre tíz ezer 543-an voltak kíváncsiak, akik a három nap folyamán 126 programon vehettek részt, amit 358 fellépő valamint katonai hagyományőrző tett vonzóvá és színessé.

– Nagy értéke ennek a fesztiválnak, hogy valamennyi korosztályhoz szól, igazi családi program – hangsúlyozta Marton Tímea, a Dobó István Vármúzeum megbízott igazgatója. Mint mondta, idén az augusztus 9-ei hétvégét szemelték ki a vigasságok lebonyolítására, melyre a hagyományos programelemeken túl újdonságokkal is készülnek majd.

A Szakmai Intéző Bizottság minősítése szerint az egri fesztivál a várjátékok méltó képviselője.

– A várjátékok egyediségét, más fesztiváloktól elkülönülő jellegzetességét, a hagyományőrző csoportok korhű hangulatot idéző tárgyi környezete, a különféle korhű ruházat és sokféle használati eszköz felvonultatása adja – írták. – A külső, formai elemek mellett a programok a hadviselés, a fegyverforgatás, illetve az egri vár ostromának modellezését helyezik a középpontba. Emellett korhű zenével, táncokkal, játékokkal, szokásokkal ismerkedhet a látogató. Az egész fesztivál középpontjában a középkori hangulat megidézése áll, ami nagyrészt sikerül is. Nagy erénye a rendezvénynek, hogy nem csak olcsó látványos szórakoztatásra tör, de a történelmi ismeretek elmélyítését is célul tűzi, nagyrészt a várban amúgy is működő remek kiállítások segítségével. Legfőbb céljuk, az egri vár kultuszának életben tartása és erősítése lelkes befogadó közönségre talál. A hétvégi rendezvény tartalmas családi program, ahol a gyerekek is játékos formában ismerkedhetnek a korral valamint sokféle mesterséggel – összegzett a bizottság.