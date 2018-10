A világ egyik legjobb gitárosa gratulált az egri zenekarnak

A nagy idők slágerein nőttek fel, nem véletlen hát, hogy ezeket idézik fel koncertjeiken a két éve alakult The Riders együttes tagjai.

Hihetetlen! A lelkem mélyére hatol ez a zene. Lehunyom a szemem, s a virtuóz gitárjáték évtizedekkel röpít vissza az időben. Szinte várom – mint annak idején a ’60-as években –, hogy a sípoló, hullámzó éteren át megszólaljon a jellegzetes hang: „A mikrofonnál és a lemezjátszónál Cseke ­László. A Teenager­ Party műsorában a Shadows együttes Apache című számát hallották…” Hank Marvin szólógitáros és három társa ezzel az egyedi hangzású számmal aratta első nagy sikerét, s került fel a slágerlisták élére.

De nem ez a hihetetlen, hanem az, hogy ezt az örökzöld dallamot – szinte tökéletes eredeti hangzással – most három megszállott egri srác varázsolja elő a hangszerekből. S azért is, mert közülük csupán Hénap Martin tanul a zeneiskolában basszusgitáron és nagybőgőn játszani. A két „öreg”, a szólógitáros Gajdácsik László és a dobos Fekete János viszont még magnókazettákról koppintotta le az akkori menő együttesek számait.

– A Spotnicks, Ventures, Tornados és a Shadows zenéjén nőttünk fel – mondja László, aki ötéves korától pengeti a gitárt, János pedig alig 14 volt, amikor az első szerelését kapta.

A két fiú ugyanabban a háztömbben lakott, együtt jártak óvodába, iskolába, együtt kamaszodtak, s két éve együtt alakították meg a The ­Riders zenekart, aminek a nevét – Lovasok – ugyancsak a Shadows egyik száma ihlette. Amikor szóba került, mit is játsszanak majd, őrültnek tartották őket, hogy – a mai zúzós metál helyett – visszanyúlnak a gyökerekhez.

– Azt mondtam a többieknek, jó, ha az első koncerten lesznek tizenöten – idézi László, a zenekar vezetője.. – Azóta volt, hogy megtelt az Eszterházy tér, amikor felléptünk ott.

Időközben játszottak már a Zenepavilonban, a macokfesztiválon, de a falunapon is. A szomolyai cseresznyefesztivál viszont azért maradt emlékezetes, mert az volt az első nyilvános fellépésük. Ott történt, hogy amíg az egyik ismert zenekar a színpadon játszott, ők egy buszmegállóban kaptak helyet. Először csak néhányan lézengtek körülöttük, a koncert végére viszont kisebb tömeg vette körül őket.

Repertoárjuk zömmel Shadows-számokból áll. Mivel csak hárman vannak, a népesebb angol együttes számait át kellett hangszerelniük, de úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására. Így született meg a kedvelt ritmusos számok sajátos, „rájderszes” hangzása.

– Nemrég járt itt egy angol pár, akik a koncert után odajöttek hozzánk és azt mondták, hogy nehogy abbahagyjuk, ennek a zenének mennie kell! – idézik az elismerő véleményt.

Az utóbbi fellépéseiken elhangzott már egy-egy saját szerzeményük is. Ezekből – mintegy 14–16 számból – áll össze a jövőre tervezett első albumuk, de a készülő honlapjukon is megtalálhatók majd. Érdekességként említik, hogy a nemsokára minden koncert ugyanazzal a zeneszámmal, a Riders-indulóval kezdődik majd, s ez vezeti be az album kínálatát is.

Addig is marad a kíméletlen próbák sora. Legifjabb tagjukkal, Martinnal három hónapig nyüstöltették a bassgitárt, mire elfogadhatóan szólalt meg a híres szám, az Apache.

– A felvételt feltöltöttük Hank Marvin honlapjára – mondja László, aki nagyon büszke arra, hogy a világ egyik legjobb gitárosa válaszra méltatta őket: „Congratulations! – írta. – Very good!”

Pár szó csupán, ám részben feledtetni tudja az őket is sújtó itthoni hozzáállást, miszerint senkit sem értékelnek igazán a saját hazájában…

Gitárzenekarok fergeteges parádéját tervezik

A „The Riders” tagjai tele vannak tervekkel. Mint Gajdácsik László elmondta, ezek között szerepel, hogy országos turnét szervezzenek az együttesnek. Szeretnének továbbá rendezni egy olyan nagyszabású koncertet Egerben, amelyen az ország hat legismertebb gitárzenekara lépne fel.

Az esemény csúcspontja lenne, amikor az összes zenész egyszerre játszaná el a ­Shadows méltán örökzöld slágerét, az Apache-ot. Ezzel a rendezvénnyel is az a céljuk, hogy mindenhol több szereplési lehetőséget kapjanak a helyi zenekarok.