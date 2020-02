Absztrakt művészek tárlata nyílt meg Egerben (képgaléria)

Magánbeszélgetés címmel páros kiállítása nyílt Válóczi-Major Katalinnak és Válóczi Krisztinának szombat este az Agria Parkban.

A tárlatot F. Balogh Erzsébet festőművész, a két kiállító egykori tanára nyitotta meg.

– Mindketten az absztrakt törekvésekhez sorolhatóak, saját terminológiámat használva Kriszti a meditatív absztrakt meseszerű attitűdökkel, míg Kata a zsigeri, melyben a festés akcionizmusa keveredik rideg street artos elemekkel. Válóczi Kata szintézissorozata kapcsán a rész és az egész játéka ugrik be. Kata honlapján is megerősíti esztétikai céljait, melyet az absztrakt törekvésekkel határoz meg. Festői anyagát valamiféle zeneiséget megidéző ritmus szolgálatába állítja. Kriszta képei is többrétegűek, de másképpen. Ő aláfestésekkel, gazdag faktúrákkal dolgozik, mozgalmas felületekből építkezik – jellemezte a két művészt F. Balogh Erzsébet.

Az est moderátora Teleki Klára művészetpártoló volt. A köszöntőket kötetlen, baráti hangulatú beszélgetés követte. A tárlat február 27-ig látogatható.