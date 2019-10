Az egészség állt a fókuszba a gyöngyösi könyvtár könyvespolcai között

Több mint két évtizede már, hogy a Vachott Sándor Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva egy héten keresztül a megszokottól eltérő programokkal várja a látogatókat.

Idén is folytatódott a hagyomány, a könyvespolcok között volt hely véradásra, íráselemzésre, sütemények kóstolására, s alkalmi babaszobát is berendeztek.

A szerdai nap igazán mozgalmasan telt a városi könyvtárban. Idősek és fiatalok kisebb-nagyobb csoportok érkeztek, ahol ezen a napon az egészség állt a fókuszban, és szó szerint beköltözött a bibliotéka falai közé, mondta Farkas István. Az intézmény igazgatójától megtudtuk, az egyik legnépszerűbb rendezvényük minden évben az egészségnap.

– Szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, szaktanácsadásokkal is szolgálunk a látogatóknak, de szó volt a gyógynövényekről, és életmódtanácsokat is hallhattak, és a gyermeknevelésről is bőven esett szó. A téma kifogyhatatlan, és mi igyekszünk minden évben újdonságokkal szolgálni, ám természetesen a bevált és sokak érdeklődésére számot tartott témák sem hiányoztak. Előadóink közt voltak a Bugát Pál Kórház vezetői is, akik a város gyógyintézményének múltjáról és jövőjéről szóltak – összegezte az igazgató.

A szerda délelőtti előadó, Kepes-Végh Júlia is sokakat vonzott, s az intézmény munkatársai egy babaszobát rendeztek be, és az előadás ideje alatt felügyeltek a kicsikre, miközben az anyukák a pozitív nevelésről, a jutalmazás fontosságáról beszélgettek. A könyvespolcok között vérnyomásmérés, hallásvizsgálat, gyógyteakóstolás is zajlott.

Irodalombarátoknak kedveztek

A könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, zenei programok sem hiányoztak. Az egy hét alatt minden korosztály számára igyekeztek a könyvtárat, annak szolgáltatásait népszerűsíteni a szervezők. Telt házas előadás volt a Cseh Tamás-emlékest és Tóth Péter Lóránt igen nagy érzelmeket kiváltó, Gyöngyösön elsőként bemutatott irodalmi estje Radnóti Miklósról. Szintén egy izgalmas utazásra hívta a jelenlévőket W. Barna Erika országosan elismert grafológus, akinek könyve a magyar festőgéniuszról, Csontváry Kosztka Tivadarról szól. Az igazgató hozzátette, a könyvtárban ezen a pár napon jelképes összegért kínáltak könyveket, és késedelmi díj nélkül vették vissza az otthon maradt köteteket.

Játékos feladatok mindenkinek

– Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az emberek szeretnek játszatni, éppen ezért idén több, felnőtteknek is szóló játékokkal készültünk – fogalmazott Farkas István. – Enyém a könyv, ha megtalálom címmel indítottunk játékot egész héten. Naponta három megadott kötetet kellett megkeresniük a látogatóknak, s ha meglelték, azokat aztán ingyenesen haza is vihették. Kerestük a legjobb gyöngyösi sütemény receptjét is, amelyet hamarosan közszemlére teszünk, így kipróbálhatják majd. A felnőtteknek pedig kreatív játszóházat rendeztünk be az egyik helyiségben. Közben a gyerekek a Mátra Múzeum támogatásának köszönhetően próbálhattak ki egy nagy méretű társasjátékot.