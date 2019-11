Az egri népzenész legények a Fölszállott a páva élő műsorában is muzsikálnak

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola zenekara is bekerült a Fölszállott a páva televíziós produkció élő műsorába. Az együttes tanárával, ifj. Gelencsér Jánossal beszélgettünk az együttes sikerének a hátteréről.

Az egri csapat tagjai először még csak táncoltak, majd később kezdtek el zenélni. Tanáruk, ifj. Gelencsér János ötlete volt, hogy álljanak össze zenekarrá. A Fölszállott a páva című népművészeti verseny idei megmérettetéseire hat és tizennégy év közötti gyerekek jelentkezhettek az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységhez vagy a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötődő produkcióival.

Ifj. Gelencsér János, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola népzenetanára, előadóművész úgy tájékoztatott, a Legényes Zenekar 2018 elején alakult olyan növendékekből, akik abban a tanévben kezdtek el a hangszereiken tanulni. – Először három tagból, egy hegedűsből, egy brácsásból és egy bőgősből állt a csapat. Már az elején úgy láttam, hogy egyívású fiatalok, hiszen együtt is táncolnak és iskolán kívül is jó barátok. Majd a banda időközben kiegészült egy cimbalmos és egy hegedűs fiúval – emlékezett vissza a zenetanár. Megjegyezte, valójában már az első próbák után látta, hogy a későbbiekben jó kis együttest alkothatnak, így több versenyre is neveztek, például az egri Miénk a tér! című fesztiválon is szép eredményeket értek el.

– Jártunk továbbá Kazincbarcikán egy regionális népzenei versenyen, ahol másodikok lettek előadásukkal a fiúk, a bonyhádi Halmos Béla Országos Népzenei találkozón pedig nívódíjat nyertek – sorolta büszkén. Hozzátette, már ekkor látszott az, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor elindulhatnának a Fölszállott a páva című népzenei versenyen.

Arról is szólt, hogy már a jelentkezés előtt sok munkára és gyakorlásra volt szükség. A népi zenekar egy dunántúli összeállítással szerepelt az országos versengés területi válogatójában, s az élő műsorra is hasonló produkcióval készülnek. – Mint felkészítő tanárt nem az motivál elsősorban, hogy milyen jó lesz látni, ha megnyerik a versenyt, hanem sokkal inkább az, hogy ha vennék az akadályokat, hiszen rengeteg munkánk van benne. Jó lenne véleményt hallani, hogy a kritikákból építkezhessünk. A területi válogató értékelése szerint a srácok lehetnének lazábbak, többet kommunikálhatnának egymással. Dolgozunk ezen is, igyekszünk minél több fellépést elvállalni, hogy megszokják a szereplést – magyarázta. Érdekességképpen elmondta, a zenekar mentora Hrúz Dénes zenész egykor az ő mestere volt.

Hangsúlyozta, hogy az idei Gyerekpáva fiatal szereplői kimagaslóan játszanak, s koruk ellenére magas színvonalon muzsikálnak. Éppen ezért nem lesz könnyű dolog továbbjutniuk. A zenekart no­vember 29-én este fél nyolctól láthatja a közönség a Duna tv-csatornán.