Az első zine-nal és új versekkel indult újra az egri Szövegtrafik

Az eseményen a többszörös Kortárs Hangon-díjas Rump Tímea is megjelent, aki a slam műfaja mellett a 15. klubestről is beszélt portálunknak.

Hosszú kihagyás után ismét megtartotta a már lassan hagyománynak minősülő klubestjét az egri Szövegtrafik. A 15. Irodalmi és Slam estnek az eddig megszokottaktól eltérően a Vitkovics Alkotóház adott otthont. Az eseményen az Eszterházy Károly Egyetem egykori hallgatója, a többszörös Kortárs Hangon-díjas Rump Tímea is megjelent, természetesen nem üres kézzel: magával hozta a verseit is.

– A slam poetry egy megosztó, modern irodalmi műfaj, ami kimondottan szóbeli előadásra készül. Egyfajta előadó költészet, gyakran versenyeket is rendeznek szórakozóhelyeken, közösségi tereken. Nehezen behatárolható műfaj, hiszen nem versről van szó, nem is prózai szövegről, és a dallamos hangzás ellenére nem is rapről. A stílusa kötetlen, többféle művészeti ág elemei keverednek benne. A 80-as években jelent meg, mint önálló előadói műfaj, hazánkban pedig a budapesti Műcsarnok indította el a slam mozgalmat 2006-ban, ami egyre sikeresebb és népszerűbb – mesélt portálunknak Rump Tímea a slamről és annak történetéről.

Arról kérdeztük a költőnőt, hogy helyi vonatkozásban mit lehet tudni a slamről:

– Egerben a Szövegtrafik nyújt lehetőséget a kibontakozni vágyó költőpalántáknak. Kisebb bulikkal fűszerezett felolvasóesteket szoktak tartani, amiken bárki részt vehet, aki indíttatást érez magában, hogy előadóként vagy hallgatóként részt vegyen az eseményen. A rendszeres klubesteken igyekszem én is részt venni. A jó hangulat és a szórakozás mellett kemény alkotómunka folyik. Saját szövegekkel érkezünk a műhelybe és egyesével elemezzük a felolvasott alkotásokat. Építő kritikákkal látjuk el egymást, lehetőség szerint szakmai szemmel, de szubjektív vélemények alapján is – avatott be minket a részletekbe.

A fiatal irodalmár arról is beszámolt portálunknak, hogy olykor viták bontakoznak ki egy-egy írás miatt:

– Gyakran alakulnak ki viták, de nagyon jó hangulatban szoktak telni. Szenvedélyes érvelés kereti közt ütköznek különböző irodalmi nézetek, természetesen kulturált hangnemben. Ezeket nagyon élvezzük. Barátságok, értékes kapcsolatok szövődnek a kör által – tette hozzá.

A járványhelyzet okozta karantén óta ősszel tartották meg az első klubestet, ami Rump Tímea elmondása szerint szintén kellemes hangulatban telt:

– Jó volt újra összegyűlni. Az est folyamán a társművészetek közösségteremtő erejében való hitről is beszélgettünk. Maximálisan azonosulni tudok ezzel a szellemiséggel – mondta.

Az est azonban nem csak amiatt volt izgalmas, hogy hónapok óta először tudtak találkozni a tagok: bemutatták Szövegtrafik első zine-ját, amiről a költőnő világosított fel minket:

– A zine röviden egy újságszerű kiadvány, ami különböző, főleg amatőr művészeti körök tagjainak alkotásait fogalja magába. A kiadvány gyönyörű lett, és az egri Vitkovics Alkotóházban tartott bemutatója nagy sikert aratott. Két régebbi versem jelent meg a kiadványban. A grafikát Dobosy Tímea, végzős tervezőgrafikás hallgató készítette, a bekerült művészek által válogatott vizuálok felhasználásával – magyarázta.