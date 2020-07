Az eltűnt épületek nyomait keresték Egerben

Rendhagyó, másfél órás sétát szerveztek szombaton kora délután a megyeszékhelyen.

Érdekes, izgalmas és rendhagyó sétán vehettek részt azok, akik szombaton reagálva a meghívásra, délután fél 1-kor megjelentek a Tábornokháznál.

Olyan épületek legendáit, nyomait, helyeit keresték fel a séta során, amik már nem láthatók, de valaha nagy volumenűek, vagy legalábbis roppant érdekesek voltak. A több állomásból álló túra során fény derült egyebek mellett arra is, hogy a török hódoltság idején a Tábornokháznál puskaport állítottak elő. A nagyjából harminc tagú közönség azt is megtudhatta, hogy hol árulták az egri vizet, s azt is, hogy az egri patikusok összevesztek rajta.

A kíváncsiskodók megnézhették az egyik eredetinek tartott recept összetételét. Mi volt a Dobó tér helyén négyszáz éve? Minek, kinek a nyomain taposunk, ha a piacra megyünk? Mit láttak az őseink a Bazilika helyén? Hová lett a város zsinagógája? Ezekhez hasonló kérdésekre is keresték a választ a résztvevők. A másfél órás kirándulás nem klasszikus városnézés volt, hanem szubjektíven összeválogatott helyszínek felkeresése.