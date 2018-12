Az év legjobb rockkoncertjét adta a Beatrice

Már áprilisban megírtuk, hogy alighanem túl vagyunk az év legjobb rockkoncertjén. Részint az elfogultság mondatta ezt a szerzővel, részint a tapasztalat, részint pedig, hogy Nagy Feró is hasonlóképpen vélekedett.

A korai Ricse sajnos idő előtt véget ért. Ők nem bírták tovább a hadakozást a szocialista kultúrpolitika korifeusaival, bennünket pedig angyalbőrbe préselt a hatalom. Mi, akik addig úgy éreztük, szabadon élünk, rájöttünk, hogy ez orbitális hazugság, de hálával gondoltunk arra, hogy Feró legalább az illúzióját megvillantotta előttünk, ha csak egy történelmi szempillantás erejéig is.

Évtizedet kellett várni az újabb találkozásokra,­amikor már személyes ismerősöket is láthattunk a zenekarban, így Laczik Fecót, aki a szemünk előtt vált az ország legjobb basszusgitárosainak egyikévé. Büszkén mutattam cseperedő fiaimnak: látjátok, Feró és Fecó egy színpadon, nem semmi, ugye?

Feróval azóta számos alkalommal összehozott az élet: rockexpók, zsűrizések, megannyi alkalom, hogy ifjú­korom visszaköszönjön. Szeretném azt hinni, hogy amikor a nagyobbik gyerekem elkezdett komolyabban foglalkozni a gitárral, abban szerepe volt a korai Ricse-élményeknek is.

Ma együtt alkotják a zenekart, Feró, Fecó, Hunor – aki Feró legkisebbgyermeke –, Kékkői Zalán, valamint Botond­fiam.

Az április elejei Ricse-bulira zsúfolásig megtelt az Aréna – számoltunk be róla áprilisban. Alighanem Feró is elérzékenyült. Elárulta: nehezen állt rá, de végül engedett, s ha már elvállalta, olyasmit szeretett volna, amilyen még nem volt. Ezt az a tízezer ember is tanúsíthatja, akik együtt tomboltak a már klasszikussá vált számokra.

A koncertről megannyi recenziót­ írtak már – kivétel nélkül szuperlatívuszokban –, ám a legjobb toll sem képes visszaadni azt az arénai varázst.

