Bartók operájához készült illusztráció a Bükki Művésztelepen

Kiállítással zárult az idén 14. alkalommal megtartott Bükki Művésztelep. Augusztusban gyűltek össze a képzőművészek, hogy egy hétig egymás gondolataiból, művészetéből inspirálódjanak Nagyvisnyón. Itt volt például a tavaly csatlakozott Papp Ildikó és Varga Bertalan, s először kapott meghívást Gábor Imre grafikus. A falu eleji vendégházban alkottak, ahol a falra és az asztalokra kikerültek az egy hét alatt készült munkák, s néhány korábbi, amelyek között a művészek végig is kalauzolták az érdeklődőket.

Palásti Kovács András csak a hét közepén tudott csatlakozni a többiekhez. Volt viszont alkalom arra, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a már több éve elkezdett projektjének végéhez, és újabb szereplőkkel gazdagítsa Nagyvisnyó mesehőseit. Újabb három szereplő tervezése és rövid történetének megírása fért bele a munkával töltött három napba. A többiek is folytatták korábbi sorozataikat, témáikat, de a kísérletezésre is jutott idő. Gábor Imre például édesanyja néhány vázlatát hasznosította újra, saját művészetét hozzáadva hozott létre egy új alkotást.

Gál Krisztián kész koncepcióval érkezett. Elmondta, egy nagyon szép projektben vesz részt: Sárik Péter zongorista, zeneszerző dzsesszműfajra ültette át Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját, s őt kérte meg, hogy tervezze meg a lemezborítóját.

– Izgalmas az opera s a feldolgozás is, szeretem Bartókot. Nagyon szép munka, megihletett a téma. Beszélgettünk Péterrel, s felmerült, ne csak borító legyen, hanem hat oldalon mutassuk be a grafikákat. Készültek kulcsképek, hogy fölhasználható legyen háttérvetítésen is, amikor előadják a darabot. Hatalmas munka lett belőle, nagyon sok képet, tanulmányt készítettem, ebből fűzöm össze a látványtervet az előadáshoz – beszélt az elmúlt hónapok és a művésztelepi munkájáról Gál Krisztián.

Hozzátette, ő kísérleti vonalat képvisel, így kapcsolódik Bartók zenéjéhez és a dzsesszhez. Ez egy „nyughatatlan” folyamat, így talál rá új utakra. Sok áttétel van benne: ahogy Bartók megírta az operát, s ahogy Sárik Péter átiratot készített. Ő az utóbbira rezonált, szünet nélkül hallgatta. A mű bemutatója Sárospatakon volt, a Zempléni Fesztiválon.

Grafikai műhelyt rendeztek be

A Bükki Művésztelepen sok munka született, ami annak is köszönhető volt, hogy grafikai műhelyt hoztak létre és így a korábbinál több nyomat készülhetett. Egy pályázaton rézkarcprésre kaptak pénzt, ami mozgásba hozta a dolgokat. Az önkormányzattól kaptak egy helyet, amelyet berendeztek, s rugalmasan, folyamatosan tudtak dolgozni. Ez már a korábbi hetekben is rendelkezésükre állt, ki is használták a Metropolitan Egyetem művésztelepén. Az itt készült műveket szintén be szeretnék mutatni a közönségnek. A Bükki Művésztelepet követő plakátművészeti projekt alkotói is megfordultak ott.

Két német művész az utazási szabályok miatt idén sem tudott jelen lenni, és Gesztelyi Nagy Zsuzsanna is hiányzott még a törzsgárdából.