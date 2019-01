Békebeli hangulat a Gárdonyi Géza Színház Illatszertárában

Pompás díszlet, decens kosztümök, kulturált és lendületes játékstílus jellemzi az egri Gárdonyi Géza Színház Illatszertár előadását. A remek tempójú színdarabban a társulat legjobb formáját mutatja.

Frigyesi András rendező érdeme, hogy minden poén a legjobbkor hangzik el, a kitartott szünetek és jól megformált dikciók összjátékában. A klasszikus szvingzene, és a Khell Zsolt által gondosan megteremtett miliő a múlt századi boldog békeidők hangulatát idézi, noha már a darab elején kiderül: nincs minden rendben. A szociális bizonytalanság, a munkanélküliség s az elmagányosodás réme tartja feszültségben a szereplőket, akik közben szeretnek, és vágynak szeretve lenni. S mindezt a karácsony előtti felfokozott hangulatban! A bemutatót december 7-én tartották.

Külön izgalom, hogy a főszerepet, Hammerschmidt Miklós tulajdonost Blaskó Balázs Jászai-díjas színművész játssza, akit láthatóan örömmel tölt el ez az alkatához és korához is illő szerep. A tiszteletben álló illatszertárost kibillenti nyugalmából egy névtelen levél, amely felesége hűtlenségéről értesíti. A tekintélyében és férfiúi önbizalmában is megrendült főnök bizony eleinte gyarlón viselkedik, hogy aztán megbocsásson és erkölcsileg győztesen kerüljön ki a konfliktusból. (Megkapó jelenet, ahogy a darab végén mégis hazatér). Árnyaltan és szerethetően játssza a kis nagyembert, s a szerző László Miklós alkalmat ad neki, hogy az általa is fontosnak tartott eszményekről, mint család, emberség és munkabeli tisztesség a színpadról is elmondhassa gondolatait.

A szereposztás átgondolt, jól sikerült. Az illatszertáros segédeit Nagy András (Asztalos úr) Baranyi Péter (Sipos úr) és Radvánszky Szabolcs (Kádár úr) játsszák. A talpig tisztességes és álmodozó Asztalos úr önérzetes felháborodásai meggyőzőek. Nagy András az elmúlt három évadban egyre magasabbra jut a színészi feladatok teljesítésében. Asztalos úrként nemcsak szerethető, hanem példakép is. Baranyi Péter fanyar kedves humora Sipos úr gyarlóságait is elfogadhatóvá teszi a szemünkben. Ugye ismerünk ilyen bohém brillantinos, piperkőc alakokat, mint amilyet Radvánszky Szabolcs elénk állít? Az eddig mellékszerepeket játszó Radvánszky prímán teljesít. Csakúgy, mint Kardos Kristóf, aki Árpádot a rafinált, de mégis jóravaló, törekvő kifutófiút formázza meg. Balogh András számára ez rutinfeladat, mégis bölcs alázattal és jó ritmusérzékkel alakítja az idősebb és alávetett alkalmazottat, Jancsit. Szeverényi Balázs a fiatalok között illúziókeltőn hozza a detektívet, Fehér István a rendőrt a tőle megszokott kedélyességgel, és elnéző bölcsességgel.

A kisasszonyok igazán üdítőek az Illatszertárban. Mindannyian öntudatos dolgozó nők, félnek a magányosságtól, a vénlányság rémétől. Problémájuk napjainkban is aktuális, hiszen mindannyian szeretünk szeretve lenni, de ez bizony egy reggeltől estig robotoló nő számára – ha még oly csinos is – reális veszély. Balázs kisasszony – már az elején is látszik – méltó párja Asztalos úrnak, de csak az írásos epekedés és a szemtől szembeni sértegetés sejteti, hogy itt egy szerelem kibontakozásáról van szó. A nézőt ez bizakodással tölti el, hiszen ki-ki felidézheti saját egykori regényét. Babócsai Réka okos és kedves alakítása, és a kettejük összjátéka Nagy Andrással igazi érdeme az előadásnak, a jó színészvezetés és a társulatbeli jó hangulat repíti előre az eseményeket. Rátz kisasszony (Nagy Barbara) csinos és vidító jelenség, kár, hogy a szerző kiírta a második felvonásból. Nem úgy a pénztárost alakító Nagy Fruzsina Lillát, aki attraktív a szép jelmezben, s aki – noha egy éve van a társulatban- most is úgy játszik, hogy nem lehet nem észrevenni.

A német színházi tapasztalatokból is építkező Frigyesi jó elemző, kiegyensúlyozott színészvezető érdemeit dicséri az előadás, és a kölcsönös megbecsülés jele, hogy a színigazgató meghívta rendezni, és színészként alázatosan tudott a keze alá dolgozni. Rendezőasszisztens és dramaturg Blaskó-Saárossy Zsófia volt. A tánctagozat művészei ezúttal is hozzátettek az előadáshoz, Kelemen Dorottya koreográfiájában. Harák Judit míves és hangulatos jelmezeiben jól mutatott a társulatnak többi tagjai is. Igazi ajándék ez az előadás az egrieknek, csaknem olyan ragyogó, mint a karácsonyfa az érzékeket felpezsdítő drogéria kirakatában.

