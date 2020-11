Blaskó Balázs marad az egri színház igazgatója

Visszavonja a közgyűlés döntését Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere, így Blaskó Balázs marad a Gárdonyi Géza Színház igazgatója.

– A mai nappal közgyűlési jogokat gyakorolva hatályon kívül helyezem a legutóbbi közgyűlésen született két határozatot. Az egyik Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház jelenlegi igazgató kinevezésének elutasításáról, a másik Szőcs Artur direktori kinevezéséről döntött – közölte lapunkkal Mirkóczki Ádám polgármester.

– Mint ahogy a grémium legutóbbi ülésén előrevetítettem, a szakmai bizottság véleményétől eltérő döntés miatt megkezdtem a tárgyalásokat az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Voltak kompromisszumra törekedő javaslatok. Az is szóba került, hogy érvénytelenítsük a pályázatot és közösen kinevezünk egy igazgatót a színház nonprofittá válásáig. Ám a többkörös egyeztetések során egyértelművé vált, hogy nem csupán a támogatás további folyósítását vonnák meg, de a már kiutalt közel háromszáz millió forintot is vissza kellene fizetni ha nem Blaskó Balázs marad az igazgató. Szőcs Arturral is egyeztettem, megerősítette, hogy a fennmaradó összegből nem lehetne biztosítani a teátrum működését. A jelenlegi gazdasági helyzetben pedig nincs lehetőség ezt növelni. Így a színház megmaradása érdekében hoztam meg a döntést. Blaskó Balázs egy további ciklusra kinevezést kap – magyarázta a polgármester.

Hozzátette, saját frakciójával is egyeztetett minderről, a többi képviselővel viszont nem, hiszen ők a most meghozott döntést szorgalmazták korábban.