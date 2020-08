Bor és gasztronómiai fesztiváltól volt hangos a hétvégén a Dobó tér

Hosszú idő után először adott otthont fesztivál jellegű rendezvénynek a megyeszékhely patinás helye, a Dobó tér. A kilencedik alkalommal megrendezett Egri Csillag Weekend a helyi borokat, a hozzá illő utcai ételeket volt hivatott népszerűsíteni. A négynapos program igazolta, hogy az embereknek szükségük van a találkozásra.

Az Egri Csillag Weekend hivatalos Dobó-téri megnyitóján Minczér Gábor, a megyeszékhely alpolgármester nem véletlenül beszélt arról, hogy mindenki nagyon várta már ezt a fesztivált. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alaposan átrendezte a város idei kulturális és turisztikai programjait. Úgy fogalmazott, hogy a maradék év maradék programjainak a kezdetéhez értünk. Az esemény fontosságát pedig az növeli, hogy szükségünk van az együttlétre, a kapcsolattartásra.

Az alpolgármesterhez hasonlóan az idei programsorozat nyitó rendezvényeként értékelte a 2020-as fesztivált az Egri Csillag Weekend kitalálója, Gál Tibor. A borász a Heol kérdésére felidézte a kezdeteket, a 2011-es esztendőt, amikor is április elején, húsvétkor volt a weekend. Mint mondta, azt szerették volna elérni, hogy az egri turisztikai szezon ne három hónapig tartson, hanem jóval korábban megkezdődjön. A másik fontos elképzelés az volt, hogy a fiatalabb generációt szólítsák meg, s ehhez szabták a kísérő rendezvényeket.

Gál Tibor szerint az első alkalom rendkívüli volt, mert az események idején még hó is esett. Ezért is döntöttek később a május első hétvégéjén történő megrendezés mellett. Az idei időpontját pedig a járvány tette „különlegessé”, hiszen augusztust írunk. Ugyanakkor mégis csak az Egri Csillag Weekenddel veheti kezdetét az egri turizmus idei programsorozata.

A négynapos fesztivál idején tucatnál is több koncertet követhettek a város főterén az érdeklődők, 14 borászat települt ki és 15 food truck kínálta ételeit. A Heol munkatársai több alkalommal is jártak a téren. Tapasztalataik szerint mindvégig kiváló volt a hangulat. Ránézésre a szervezők eredeti szándéka, a fiatal korosztályok megnyerése is jó úton halad. Az emberek egy része kifejezetten a program miatt érkezett, de sokan voltak, akik szombati, vasárnapi sétájuk közben lassítottak egy kicsit. Olvasónk, Fiser István nyugdíjas gépjármű-vezetés oktató például azt mondta, hogy fagylaltozni jött el otthonról a feleségével, de a zenebona idecsábította őket.

Az esemény hivatalos megnyitóján – követve az évtizedes hagyományt – hirdették ki az Egri Magisztrátus Bora idei díjazottjait. Ismert, hogy A „Magisztrátus bora” megválasztásával az egri nedűk hírének emelése a cél, hiszen a győztes borokat az önkormányzat magas rangú vendégek kínálására, megajándékozására, városmarketing célokra használja. Az idei nyertes: a Tarjányi Borászat Egri Csillag Grand Superior 2016., illetve a Besenyei Borház – Egri Bikavér 2013. lettek.