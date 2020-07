Búcsút tartottak a bélapátfalvai Gilitka-kápolnánál – Fotók

Idén is megtartották a hagyományos Szent Anna-búcsút a Bélapátfalva határában fekvő Gilitka-kápolnánál.

A híveket vasárnap délelőtt fél tizenkettőre várták a vadregényes helyszínre, hiszen a templomocska a hegyek között fekszik az erdőben, három kilométerre Bélapátfalvától.

Ezúttal is a városból, sőt a környékből, így Szarvaskőből is indultak zarándokcsoportok a kápolnához. Többen kirándulással, túrázással is egybekötötték a vallási eseményt.

A búcsút egyébként a XVIII. század közepe óta rendszeresen megszervezték, és körmenettel kötötték össze. Egészen a múlt század derekáig tartott e szokás. A kápolnát az évezredünk elején felújították, és 2007-ben újra felszentelték, ezt követően pedig újraéledt a szép helybeli hagyomány, mely Szent Anna július végi ünnepéhez kötődik.

Annának, Szűz Mária édesanyjának közbenjárását hajdan gyakorta kérték az asszonyok ezen a vidéken is, mégpedig elsősorban a szerencsés szüléshez és a gyermekek helyes felneveléséhez. Ma a festői fekvésű kápolna a turisták számára is kedvelt célpont.