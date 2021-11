A színházi covidhelyzetet vizsgáló önkormányzati bizottság megállapításairól szóló cikkünkre reagált dr. Pápai Ákos képviselő, a bizottság tagja és Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Most kivonatot adunk a közléseikből.

– A vizsgálóbizottság megválasztása legitim volt, de a közgyűlés nem ülésezhetett, s a testület sem működhetett jogszerűen. Ezt a polgármester tavaly november 6-ai megbízással hidalta át – emlékezett vissza dr. Pápai Ákos. Szerinte nem volt kifejezetten szakszerű a vizsgálatuk.

– A másik két megbízott kérdései először arra irányultak, hogy rábizonyítsák Blaskó Balázsra, ő a felelős Kelemen Csaba haláláért – tette hozzá. – Ezt elengedték, és általuk feltételezett mulasztásokat igyekeztek bizonyítani. Online vettem részt a meghallgatásokon (…) Én akkor szintén covidos lehettem, engem nem teszteltek, de a feleségem karanténba került. Napokig szinte csak feküdni tudtam. Nekem nem voltak ideálisak a feltételek a vizsgálatban való részvételhez. Jeleztem is, hogy nem kellene kapkodni. November 24-én kaptam egy e-mailt Berecz Mátyástól egy előzetes összefoglalóval, ami szerint nyomon vagyunk, de még tisztázni kell a részleteket. Másnap írtam egy e-mailt Berecz Mátyásnak, Farkas Attilának és az adminisztratív hátteret biztosító Antalics Dianának. A népegészségügy állásfoglalását, a jegyzőkönyveket alátámasztó hanganyagokat, s a jegyző állásfoglalását kértem a vizsgálódásunk hatáskörére vonatkozóan. Kértem azt a dokumentumot, ami szabályozza az intézményvezetőkre, de különösen a színház vezetőjére vonatkozó coviddal kapcsolatos protokollt.

– A megbízásunk visszavonásig tartott. Még nem tájékoztattak arról, hogy visszavonták volna. Az összesítő tartalmát én nem fogadtam el. Idén január 8-án sajtótájékoztatón ki is fejeztem, hogy semmilyen érdemi szabálysértést nem állapított meg a bizottság. Erre azt a hírt kaptam az önkormányzattól, hogy még külsős jogászokkal egyeztetnek a dokumentumról. Ami aztán soha nem került a közgyűlés elé. Ebben nincs is olyan, ami alapján érdemben felelősséget lehetne megállapítani. Többen, többféleképpen emlékeznek arra, hogy mi történt. Ezek egy része ellentmond a bizonyítékoknak, mint egy tv-riport, vagy a bizottsági jegyzőkönyv. A jegyzői állásfoglalás a vizsgálódás hatásköréről hozzám nem jutott el. Szakigazgatási kérdésekről van szó, amiben nem egy muzeológusnak, egy szociológusnak és egy jogásznak kellene döntenie. Személyesen ismertem Kelemen Csabát. Nagyon sajnálom, hogy elhunyt, s hogy egyesek politikai haszonszerzésre próbálják használni a halálát. Ez senkinek sem jó, se a családnak, se a színháznak, se a városnak – zárta szavait.

*

– Szomorú és felháborító, hogy egy önkormányzati vizsgálat megállapításaira sajtóban vagyok kénytelen reagálni. Egy év volt rá, hogy szembesítsenek vele – fogalmazott Blaskó Balázs. – Nem kívántam részletesen közhírré tenni a történteket, de felesége közlése szerint Kelemen Csabán már múlt év október 1-jén tapasztalhatók voltak tünetek, főként gyengeség. Ha a vizsgálódók tényleg kollégánk tragikus halálának körülményeire lettek volna kíváncsiak, sokkal könnyebben és egyszerűbben kideríthették volna, hogy mi is történt valójában, mint én. Nos, október 1-jén próbált, az Eger TV A mi történetünk című műsorában szerepelt, 2-án délelőtt és este próbált, a két próba között Fekete Péter államtitkár úrnál járt Budapesten. Másnap a próba alól felmentést kért és Mirkóczki Ádám polgármester kamerába mondott, s írott sajtóban megjelent kijelentéseivel ellentétben kapott is a próba alól. Várhelyi Dénes próbált helyette. Október 4-én Csaba visszakérte magát, s aznap estétől dolgozott. Ám október 7. és 9. között a portanaplóban Kelemen Csaba nem volt feltüntetve, holott bent próbált. Kikerülte a portaszolgálatot és a lázmérést (…) Kelemen Csaba október 7-én részt vett a színház igazgatói tisztségére kiírt pályázatokat elbíráló szakmai bizottság előtti meghallgatáson is.

Elmondta, nem volt általános „köhögés és tüsszögés” a teátrumban. Nem volt kötelező a maszkhasználat, de volt, aki felvette a maszkot a színpadon is.

– Október 11-én bement a sürgősségire, vizsgálják, de nem tartották bent – folytatta Blaskó Balázs. – A saját felelősségére távozott. Figyelmeztették, hogy PCR-tesztre kell mennie. A neje teszteltetette magát, ő nem. A felesége koronavírus-tesztje pozitív eredményt hozott. Csabát csak akkor tesztelték, amikor 14-én mentő vitte a sürgősségire. Letagadta, hogy a háziorvosánál való jelentkezés helyett Pócs doktornál járt Gyöngyösön. Ezután nagyon nehezen sikerült valós információkat szerezni a hollétéről, az állapotáról (…) A népegészségügyhöz fordultam. Kiderült, színházi kontaktot sem Csaba, sem a felesége nem adtak meg. A betegséget, a kórházba kerülést, a pozitív teszteredményt sem közölték a színház vezetésével, vagy a titkársággal, még Csaba haláláról is kerülő úton kaptunk információt. Csaba haláláról is kerülő úton kaptunk információt(…) Hivatalos levélben sem állítottam soha, hogy nem 19-én tudtam meg Csaba teszteredményét. A többi, hibául felrótt intézkedés tekintetében is tisztázni tudom magam, és a színházat.