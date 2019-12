Csillogott az egri Borszalon (képgalériával)

Kiváló borok és remek hangulat várta azokat, akik ellátogattak a vasárnap a már XIX. alkalommal megrendezett Borszalonra.

A Hotel Eger & Parkban megtartott eseményen közel harminc borászat kínálta nedűit, az egrieken felül a környékbéli helységek termelői is képviseltették magukat. A Borszalon izgalmas, elegáns ünnepi esemény, a vendégek viseletének tematikája ebben az évben a Ragyogj, mint a gyémánt! mondat mentén csillogott. A program középpontjában a borászok álltak, akik amellett, hogy kínálták boraikat, közelebb hozták a borkultúrát a vendégekhez.

A borászatok legismertebb, díjnyertes különlegességein felül az újdonságaikat is bemutatták. Könnyedebb és testes italokat egyaránt kóstolhattak a résztvevők a Hotel Eger & Park különböző termeiben, folyosóin és teraszán.

Az eseményt Simkó Zoltán, a Kőporos Borászattól és a nevét viselő pincészettől érkezett Juhász Ádám pódiumbeszélgetése nyitotta meg. A program ezt követően borkóstolással folytatódott, idén a borkultúra népszerűsítésén volt a hangsúly. A tradíciókhoz visszatérve a borászok és nedűik kerültek előtérbe. A jó hangulatról élőzene gondoskodott, Gaál Gaszton zongoraművész szórakoztatta a megjelenteket. A mulatni vágyók az esemény után külön helyen folytathatták az estét.

Hagyománynak számít az is, hogy a vállalkozó kedvű résztvevők egy adott tematika mentén különleges öltözékben is megjelenhetnek. Idén a Ragyogj, mint a gyémánt! téma mentén csillogtathatták meg kreativitásukat a vendégek.