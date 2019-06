Dióízű, finoman húsos aromája miatt sokan kedvelik a vargányát

A vargánya elsősorban vadgomba, melynek használata – íze és sokoldalúsága miatt – minden gomba közül a legkifizetődőbb. Dióízű és finoman húsos aromájához puha, krémes textúra és egyedi, kovászra emlékeztető íz társul – tudtuk meg Nagy Zoltán királyi főszakács, mesteroktatótól, aki a gyöngyösi Ízek Tanodáját is vezeti.

Az ínyencek a fiatal, apró vargányákat részesítik előnyben, mert a nagyobbakba gyakran költöznek lárvák, és idővel amúgy is nyálkássá, puhává és rossz ízűvé válnak. Szedésekor igen elővigyázatosnak kell lennünk, a tövénél fogva érdemes kiemelni a földből, a szárat nem ajánlott elvágni, mert egyrészt a földben maradt rész elrohad, másrészt pedig a szárban lévő micélium (a gomba tenyésztestét felépítő sejtfonalak szövedéke) is sérülhet. Nem szerencsés továbbá e nemes alapanyag mosása, főleg áztatása és hámozása sem.

Az írót is megihlette az ebből készült ízletes mártás

„A gomba az a növény, amely minden körülmények között öregen jön a világra, mert akár a pince, akár az üvegház, akár az erdő földjében világrajövetele előtt van ideje gondolkozni a dolgokon. Ő már egy kis öreg akkor is, amikor az erdészlányok nevetve rátalálnak az esős éjszaka után. Friss gomba! Pedig mennyit gondolkozott ő már a föld alatt, mielőtt rászánná magát, hogy az emberekkel megismerkedjék! Egyébként a paradicsom- és gombamártások között az is nagy különbséget jelent, hogy az előbbi, mármint a paradicsommártás élvezetéhez voltaképpen mindig szükséges egy darab hús, kenyér, rizs, hogy illúziót keltsen, míg a gombamártás egymagában is elegendő ahhoz, hogy az ember kikanalazza a maradékot, miközben elgondolkozva hajlik a mindinkább tisztuló tálka felé, mintha életének múlt idejét kezdené közelebbről és közelebbről látni” – írja Krúdy Gyula.