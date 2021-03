Dodo a Heves megyei csajtrió feloszlásáról: „Ez nem a vég, hanem egy új kezdet!”

Nagy változás történt tavaly a Dorothy életében, előbb gitárosuk lépett ki a zenekarból nyolc és fél év után, majd az új taggal bővült trió úgy döntött: 2021-től feloszlik. Énekesük, Gere Dorottya (Dodo) azonban elhatározta, nem hagyja veszni a zenekar örökségét, más felállásban, I’m Dorothy néven viszi tovább. A zenésszel beszélgettünk a jövőbeli tervekről.

– A 2020-as évben ti is sok megpróbáltatáson mentetek keresztül: itt volt például először Brigi távozása, ráadásul a járvány sem könnyítette meg a dolgotokat. A zenekarral hogyan éltétek meg ezeket a nehézségeket?

– Nehéz volt – kezdte határozottan Gere Dorottya (Dodo). – Az utóbbi jó pár évben nem igazán volt időnk saját tevékenységre, s ez a járványhelyzettel sem javult, hiszen nem lehetett előre tervezni túl sok mindent. Minden zenész kilövésre készen „ült” otthon. Bármivel foglalkozzon is az embert, azt hiszem nem kell magyarázni, hogy minden máshogy ment és történt ez idő alatt. Sajnos ez most sem változott, de reméljük a legjobbakat!

– Brigi távozása után Anita erősítette a csapatot, s meg is jelent az Amíg együtt dobog című dalotok klipje. Úgy tűnt, új erőre kapott a zenekar. Mi történt, nem váltak be az új felálláshoz fűzött remények?

– Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden egészen máshogy zajlott 2020-ban mint ahogy lehetett volna. A vírus miatt nehezen alakultak a dolgok, nyáron nagyon kevés koncert volt, ahol meg tudtuk mutatni magunkat. Keveset tudtunk próbálni és nehezen jutottunk egyről a kettőre. Nem emberileg volt probléma, nem vesztünk össze, csak épp nem tudtuk megismerni egymást kellőképp, s ezzel együtt az új felállást sem.

– Klo január 14-én jelentette be, hogy ő is elhagyja a csapatot, majd ezt követően osztottad meg a közönséggel, hogy 2021-től, I’m Dorothy néven viszed tovább a zenekar örökségét. Váratlanul ért Klo távozása? Ez vezetett a zenekar végéhez?

– Nem ért váratlanul, de ettől függetlenül ez egy nagyon nehéz helyzet volt! Éreztem, hogy Klo kiszállása után már minden teljes mértékben meg fog változni. Dorothy zenekar innentől kezdve nem lesz. Nekem is vége lett, ugyanúgy mint a többieknek. De mégis azt mondom: ez nem a vég, hanem egy új kezdet! Az örökség megmarad, ez is tele lesz izgalommal és már nagyon várom! Miután valami megszűnik, más ajtók megnyílnak. Csak be kell lépni rajtuk…

– Hogyan született meg az I’m Dorothy? Az első perctől fogva tudtad, hogy nem fogod veszni hagyni ezt az örökséget?

– Ezernyi gondolat átfutott a fejemben: miként, hogyan tovább. A legfontosabb ami irányt adott az volt, hogy nem bírnám elviselni, ha többé nem énekelhetném és gitározhatnám el a Dorothy-dalokat. Hiszen bennem ez soha fel sem merült. Aztán elkezdett felépülni, hogyan is lehetne ezt a jövőben továbbvinni. A névválasztás is arra utal, hogy a Dorothy-dalokat ezentúl is hallhatják majd a rajongók a koncerteken. Ráadásul egész „véletlenül” még az eredeti nevem is ez, szóval elég egyértelműen alakult, habár nem ez volt az első ötlet.

– Nagy erő és elhatározás kellett ahhoz, hogy egyedül folytasd. A magánéletben is jellemző rád ez a fajta küzdeni akarás? Honnan meríted az erőt?

– Nem kellett hozzá nagy elhatározás! Inkább úgy mondanám, hogy soha nem is akartam abbahagyni. Az évek során miközben a színpadon voltam, próbáltam vagy épp csak itthon gyakoroltam, ezek a dalok egész egyszerűen a részemmé váltak. Hiszek benne, hogy a kimondott szavaknak erejük van és ha sokat kántálsz valamit, varázslatos dolgok történnek. Számomra minden dal egy érzés. Rengeteg emléket adtak miközben megszülettek. Mindegyik kicsi gyerek, ami belőlünk lett és táplálni kell. Igaz, mint említettem: nem kellett hozzá elhatározás, de ez nem azt jelenti, hogy könnyű volt és lesz. Mint mindenért az életben, ezért is meg kellett dolgozni, s kell a jövőben is. Néha én magam sem tudom, honnan az erő. Ez inkább a zene iránti szeretetről szól, de természetesen óriási erőt adott Molnár Máté és Varga Zoli, akik kitartottak mellettem ezekben a nehéz időkben.

– Szakmailag mik a jövőbeli tervek, mire számíthat a közönség és mit üzennél nekik?

– Először is köszönöm a rengeteg biztató üzenetet! Megértem, hogy a Dorothy zenekar végével sok embernek lezárult egy korszak, s hogy veszteség érte a rajongókat, hiszen nekik még nem volt idejük feldolgozni az új híreket a zenekarral kapcsolatban. De mint az élet sok területén, így itt is változnak a dolgok. Ezt közölni nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Ám az élet nem áll meg, a háttérmunkák folyamatosan zajlanak. Készül az új lemez, amit most talán minden eddiginél jobban várok! Tovább kell lépni, ez egy új korszak. Nagyon várom, hogy megmutassam az új dalokat, amit a megszokott módon Varga Zolival és Molnár Mátéval építünk fel.