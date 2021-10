Egri szerző kötete nyerte a rangos Fitz József-könyvdíjat

Kivitelében és tartalmában is igényes és értékes dr. Petercsák Tivadar könyve, mely A magyar képeslap története címet viseli. A kötet nemrégiben rangos elismerésben részesült, elnyerte a Fitz József-könyvdíjat. Ennek apropóján kérdeztük a néprajzkutató-történész, muzeológust.

– Hogyan került az eldugott Hegyközből a tudósi pályára? S milyen családi, szakmai indíttatást jelentett önnek az a táj?

– Tradicionális társadalomba születtem egy alig több mint százlelkes faluban, Filkeházán, ahol szüleim tíz-egynéhány hold földön gazdálkodtak. A mezőgazdasági munkákban életkorunknak megfelelően két testvéremmel együtt mi is részt vettünk, még egyetemista koromban is arattam kaszával. Petróleumlámpa mellett tanultam, mert a villanyt csak 1961-ben vezették be. Osztatlan iskolába jártam, ami azt jelentette, hogy az egyetlen tanító délelőtt az alsó tagozatosokkal, délután a felsősökkel foglalkozott közvetlen vagy önálló tanóra keretében. Szüleimnek hála a sátoraljaújhelyi gimnáziumban tanulhattam tovább.

– Miért pont a történelem és a néprajz szólította meg?

– A középiskolában a hátrányos helyzetű és hagyományos életmódban élő abaúji falvakból érkezett diákokkal kerültem egy osztályba, akik csak itt kezdtek idegen nyelvet tanulni. Szerencsém volt, hogy osztályfőnökünk, Kováts Dániel tanár úr szervezett egy néprajzi szakkört, amelybe én is beléptem. Nagy szeretettel ébresztette fel bennünk a szülőföld és a hagyományok iránti érdeklődést, ami könnyen ment, hiszen a legtöbben ebből a közegből érkeztünk. Közös gyűjtőutakat szervezett nekünk a Hegyközbe, és az így szerzett információkból kis írások születtek, amelyek az ötpéldányos szakköri folyóiratban, a Krónikában jelentek meg. Gimnazistaként is részt vettem a szülőfalum életében, különösen az ünnepek alkalmával éltem meg magam is a népszokásokat. Kisgyerekként hallgattam a nálunk fonó asszonyok meséit és a boszorkányokról szóló történeteit.

Mindezek egyértelművé tették számomra, hogy a népi hagyományok kutatásával szeretnék foglalkozni.

A történelmet a füzéri vár jelentette számomra, hiszen az udvarunkról naponta láthattam a romjaiban is fenséges hajdani erősséget, amely védelmezte a környékbeli falvakat. Barátaimmal kerestük a falu határában azt az alagutat, amely a helyi idősek emlékezetében összekötötte a füzéri és a pataki várat. Nem gondoltam akkor, hogy életem és pályám a várakhoz, az azokban működő múzeumokhoz fog kötődni. A debreceni egyetemen jó alapokat kaptam mind a történelem, mind a néprajz kutatásához, az eredmények publikálásához, kiállítások rendezéséhez. A múzeumi gyakorlatot a Rákócziak pataki várában sajátítottam el, több száz tárgyat gyűjtöttem, kutattam a népi erdőgazdálkodás hagyományait, és olyan archaikus mesterség emlékeit, mint amilyenek az akkor még működő drótosok és ablakosok voltak a vidékünkön.

– Volt szerencséje Szerencsen is múzeumot igazgatni. Onnan a képeslapok iránti érdeklődés?

– Egy fél évtizede alakult múzeum élére kerültem, amelynek legjelentősebb gyűjteménye az akkor félmillió darabos képeslevelezőlap-kollekció volt. Ezt megismerve tudatosodott bennem, hogy milyen hatalmas kultúrtörténeti értéke van a levelezésre használt képes kártyáknak. Ezekből állandó és időszaki kiállításokat rendeztem, tanulmányokat írtam, és onnan elkerülve jelent meg 1994-ben Miskolcon egy képeslapokkal gazdagon illusztrált könyvem a műfaj történetéről.

– Hogyan került Egerbe?

– A Dobó István Vármúzeum akkori igazgatója, dr. Bodó Sándor hívott, és így egy harmadik várban, a magyar nemzet tudatában a hazafiság és a hősies helytállás szimbólumának tartott erődítményben dolgozhattam különféle beosztásokban. Bekapcsolódtam a palóc kutatásba, én dolgoztam fel a népi erdőhasználat sajátosságait, és itt születtek a paraszti gazdasági közösségek működését bemutató könyveim.

– Mit tart fontosnak, amit elért a Dobó István Vármúzeum igazgatójaként?

– A rendszerváltozás éveiben lettem a vármúzeum és a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója. A két évtized alatt megújítottuk a múzeum állandó kiállításait, ágyúparkkal és látványelemekkel hoztuk közelebb a látogatókhoz a XVI-XVII. századi vár világát. Elindítottuk a Végvári Vigasságok történelmi fesztivált, vártáborokat szerveztünk gyerekeknek, őrségváltás és díszlövés fogadta az érkezőket. Védőtetőt építettünk a várbeli keresztelőegyház falai fölé, és megtörtént a Dobó-bástya belső tereinek a kiépítése, ahol XXI. századi színvonalú konferencia- és kiállítótereket létesítettünk.

Fontosnak tartottam a tudományos kutatás erősítését, az M3-as autópálya régészeti kutatási eredményeinek a publikálását.

Tradíció és továbbélés címmel vizsgáltuk a népművészeti hagyományokat, és megjelentettük a Heves megye népművészete című reprezentatív kötetet. Részt vettünk az egri hóstyák kutatásában, szerveztük a végvári konferenciákat, folyamatosan megjelentek a múzeum tudományos periodikái. Erősítettük a nemzetközi kapcsolatokat, sokfelé bemutattuk a múzeum gyűjteményeit és az egri vár történetét. Ugyanakkor külföldi tárlatok érkeztek Egerbe: pl. a párizsi divat, görög és etruszk vázák, az Andrássyak főúri terítékei. Részt vettünk Dobó István sírhelyének feltárásában, szerveztük az egykori várkapitány síremlékének egri és ruszkai rekonstrukcióját.

– Közben tanított az egri főiskolán is…

– Két évtizeden keresztül a történelem szakosokat ismertettem meg a néprajztudomány alapjaival, majd a kulturális örökség mesterszak oktatójaként osztottam meg múzeumi tapasztalataimat az ide jelentkezett hallgatókkal.

– Miért fontos a fertálymesteri testület – melynek tagja – ebben a városban?

– Az egri fertálymesterség egy háromszáz éves hagyományt őriz, egyedül városunkban maradt fenn, ezért került fel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Immár 16 városrészben tevékenykedünk, segítünk új értékek létrehozásában, ez keresztek, szobrok, emlékhely. Majd 2014-ben önálló kötetben dolgoztam fel a fertálymesterség történetét, amely során fontos dokumentumokat, relikviákat találtam a vármúzeumban és a levéltárban. A Líceum kiadónál idén megjelent könyvemben pedig saját negyedünket, a Cifra-Sánc városrészt és az itteni fertálymesterek tevékenységét mutatom be.

– Hogyan kanyarodott vissza újra a képeslapok világához? Mit jelent a könyv most elnyert díja?

– A múzeumi munka során gyakran használjuk a képes levelezőlapot mint történeti dokumentumot, amely ábrázolásai révén segít egy adott korszak hiteles illusztrálásában. A Líceumról szerkesztésemben megjelent díszes kiadványban is számtalan képeslap található, köztük a jeles egri gyűjtő, Tóth László anyagából. Az első világháború centenáriumán kértek fel előadásra egy konferencián, hiszen ebben a korszakban nemcsak a katonák és családtagjaik levelezésében volt fontos szerepe a képeslapoknak, de a hadviselő felek is előszeretettel használták mozgósító- és propagandaeszközként. A témáról több előadást tartottam és tanulmányt írtam.

Két évvel ezelőtt pedig az első képeslapok megjelenésének 150. évfordulója adta az ötletet egy újabb könyv megírására.

Partnerre találtam a nagy múltú Kossuth kiadóban, akiknél korábban a fertálymesterségről szóló könyvem is megjelent. A 350 képpel illusztrált kötet a magyar képeslapkiadás korszakait, a műfaj tematikai és technikai sokszínűségét, dokumentum értékét és a gyűjteményeket mutatja be a szerencsi Zempléni Múzeum milliós nagyságú kollekciója alapján. A kiadó kiváló szerkesztője és hozzáértő munkatársai révén született meg a tetszetős kötet, amely kiváltotta a könyvtáros szakma elismerését. Szerzőként örülök a díjnak, amely jelzi a téma iránti érdeklődést, és további munkára ösztönöz.

– Milyen kutatómunkát folytat jelenleg?

– Az foglalkoztat, hogyan jelenik meg az egri vár az emberek emlékezetében és hogyan járultak hozzá az írók, költők, művészek, intézmények az 1552-es várvédelem kultuszának kialakulásához, erősítéséhez.

– Vajon érdeklik-e a ma emberét a történelmünk korszakait felidéző, bemutató könyvek?

– Ma is vannak olyanok, akik érdeklődéssel fordulnak a történelem felé, legyenek fiatalok vagy idősebbek. Ennek felkeltésében fontos szerepe van az iskoláknak, tanároknak és a családi környezetnek. Egyik fertálymester elődöm, az egri történész, Breznay Imre találó mondatai ma is érvényesek: „A jelen a múlton épül fel, a jövő alapja a jelen. A múltat tisztelni a legnemesebb hagyomány.”