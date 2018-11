Egy fiatal balett-táncos, aki új kihívásokat keres a tütün túli világban

Bozsányi Liliána a Pódium Tánc és Balettiskolában kötött életre szóló frigyet a tánccal. Jelenleg végzős a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakán, de keresi a saját művészi útját. Nemrégiben elnyerte a legígéretesebb táncosnak járó Havas Ferenc-emlékdíjat. Egy otthonos egri kávéházban ülünk le beszélgetni Bozsányi Liliánával, aki rácsodálkozik a hely kedves egyszerűségére, otthonosságára.

– Szereted az egyszerűséget?

– Minimalistának mondhatom magam. Szeretem az egyszerűséget, a letisztultságot, de táncban maximalista vagyok!

– A letisztultságot a táncban is fontosnak tartod?

– Nem feltétlenül. Most ott tartok, hogy szeretném a lehető legtöbb stílusban kipróbálni magam, aztán ki fog derülni, melyik az én utam.

– Hol tartasz jelenleg?

– A Táncművészeti Egyetemen vagyok végzős, kilencedikes – amit szinte el sem hiszek. Amikor elkezdtük, ez még olyan távolinak tűnt, s most itt tartunk, hogy pillanatokon belül kirepülünk. Többet nem osztják be az időnket, nem mondják meg, hová menjünk, mit csináljunk. Amikor elhagyjuk majd az intézményt, magunkra leszünk hagyva: tessék, kezdj az életeddel valamit!

– Tudatosan készülsz erre a még ismeretlen, de már önálló időszakra?

– Természetesen táncolni szeretnék, később pedig tanítani. Álmokról, célokról tudok beszélni, mint például, hogy az évfolyamtársakkal alapítsunk egy társulatot, s továbbra is együtt dolgozhassunk, hisz remek csapatban tölthettem el ezt az elmúlt közel egy évtizedet. Klasszikus balett szakon tanulok, de szívesen mennék el a modern tánc, vagy a neoklasszikus irányzat felé. Szeretek ugyanis újítani és ismeretlen dolgokat kipróbálni. Gondolkodom abban is, hogy esetleg külföldre szerződjek. Jobbnál jobb társulatok vannak itthon is, de máshol is meg lehet találni azt a stílusú együttest, ami számomra a legjobb lesz, ahol a további fejlődésemet segíti az ott folyó munka.

– Azért van mi alapján reménykedned, hisz a karriered bizonyos szempontból már beindult.

– Nem ilyen egyszerű ez. Éppen egy nagy külföldi fellépésre készültem, amikor beütött a baj. Rigában táncolhattam volna Csere Zoltánnal, akit Egerben nem kell bemutatni, hisz évekig volt a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának tagja feleségével, Kulcsár Noémivel együtt. Ő a mesterem lett az egyetemen. Először éreztem, hogy valami beindult, ami meghatározhatja a további karrierem. S épp ekkor jött a sérülés… Egy pitiáner kis ugrásnál reccsent egyet a bokám, s így elúszott a lehetőség. Nagyon nekikeseredtem, de Keveházi Gábor mondta ekkor, hogy egy táncos akkor sérül le, ha lelke nincs rendben… És valóban, akkor épp nem voltam a topon. A sérülésem ellenére sikerült azért eljutnom Svájcba, a Prix de Lausanne-ra egy fiú évfolyamtársammal együtt. Fájdalomcsillapítókkal, gyógyszerekkel, bekötözött lábbal ugyan, de végigcsináltam az ottani kurzust, s a gálán előadhattuk a híres spanyol koreográfus, Goyo Montero által készített koreográfiát. Meghatározó élmény volt.

– Sérülés ide vagy oda, de szeptemberben megkaptad a Havas Ferenc-emlékdíjat.

– Ez beindított kicsit és meg is lepett, hisz még mindig a sérülésemmel bajlódtam. Ezt a díjat olyan végzős növendékek kapják, akik – úgy gondolják az ítészek – ígéretesek, valaha jó táncos válhat belőlük. Tudtuk, hogy a kuratórium tagjai azért nézik meg a balettóráinkat, hogy eldöntsék, ki az a lány és ki az a fiú, aki abból az évfolyamból leginkább rászolgál az elismerésre. Mivel akkor még nagyon nem volt rendbe a lábam, el is engedtem ezt a dolgot, biztos voltam benne, hogy én nem kaphatom meg ezt a díjat. A többiek beleadtak mindent, én pedig rábíztam magam a Jóistenre. Becsületesen dolgoztam, de nem tudtam száz százalékon teljesíteni. Így teljes meglepetés volt, amikor mégis az én nevem hangzott el a díjátadón.

– A végzős osztály körül legyeskednek már társulatvezetők, koreográfusok?

– A képesítő vizsgánkat – mely február elején lesz – nemzetközi zsűri értékeli, de jelen lesznek a tanáraink is, s itt szokták megnézni a társulatigazgatók a végzős növendékeket. De szerintem nem itt dől el a sorsunk. Leginkább a mi feladatunk, hogy elmenjünk próbatáncokra. Az már látszik, hogy nem lesz könnyű. Sok helyen várnak el legalább két év tapasztalatot, amit mi – kilépve az iskolából – nem tudunk felmutatni. Egyelőre a legfontosabb, hogy kapjak munkát legalább egy évadra valahol, s aztán meg kell mászni a létrát, csakúgy, mint bármely más szakmában.

– Akár klasszikusbalett-társulatba is szívesen mennél?

– Megvan a klasszikus balett alapom, ami nem szeretném, ha elveszne. Azt mondják, a klasszikus balett mindennek az alapja. A mindennapi balettóra tréninget és tartást ad. De azt azért el kell mondanom, hogy sohasem volt az a vágyam, hogy tütübe táncoljak. Nem akartam szólista lenni, sőt sokszor jobban szeretem a közös munkákat, ahol együtt hozunk létre valami izgalmasat a társaimmal.

– Egerből mit vittél magaddal az egyetemre?

– Nagyon jó alapokat kaptam a Pódium Tánc- és Balettiskolában Barta Dórától és Mirkóczki Zitától. És valami nagyon fontosat, mégpedig azt, hogy szeressük a táncot, meg mindent csak úgy szabad csinálni, ha szeretjük, mert annak lehet csak igazi eredménye. Amit pedig egy életre megtanítottak nekünk, az az, hogy kitartóak legyünk. Ez a fajta hozzáállás segít át a legnehezebb pillanatokon, periódusokon, s remélem kitart az egész pályámon.