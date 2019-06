Elkezdődött az írott szó ünnepe Heves megyében is (fotókkal)

Rendhagyó módon két helyen nyitotta meg kapuit Egerben az idei könyvhét. Bár az Eszterházy tér átalakítása miatt a rendezvény „kettészakadni” kényszerült, értékéből mit sem vesztett. Sőt. Gyöngyösön idén nagyszabású ünneplést tartottak.

A megyeszékhelyen Martonné Adler Ildikó nyitotta meg a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ünnepi programjainak sorát. Beszédében a fiatalok olvasásra buzdításának jelentőségéről szólt, s aláhúzta, ebben Egerben óriási szerepet vállal a Bródy Sándor Könyvtár, akik igyekeznek minél izgalmasabb helyekre elvinni a könyveket, például a strandra és a plázába is. A rendezvénysorozatra látogatóknak azt kívánta, mindenki találjon magának könyvet.

Szabó Zsolt művelődéstörténész is szólt az egybegyűltekhez. Mint mondta, a jó bornak is kell a cégér, így kell a könyvnek is, hogy megismerjék, megszeressék. Ő is felhívta a figyelmet a fiatal nemzedék megszólítására, szerinte a könyvhét remek lehetőséget biztosít erre.

A köszöntőket követően a hagyományokhoz híven fát ültettek a Múzsák Ligetében Dsida Jenő emlékére. A vadkörtefát Lisztóczky László és Szabó Zsolt helyezte a földbe, utóbbi reményét fejezte ki, hogy a növény környezete még a következő nemzedékek számára is fontos találkozási hely lesz.

– A KSH legfrissebb kulturális fogyasztási szokások kutatása szerint míg a rendszerváltás előtt minden második ember olvasott, most már minden negyedik, a nők többet, mint a férfiak. Előbbiek nők napi tíz percet, férfiak ennek felét töltik ezzel a tevékenységgel – idézte fel Nyári Krisztián író a gyöngyösi nyitóünnepség díszvendége.

Szerinte nincs annak alapja, hogy az internet elveszi az olvasástól a kedvet. Úgy fogalmazott, nem félni kell a világhálótól, hanem felhasználni az olvasás népszerűsítésére.

Idén először Gyöngyös is nagyszabású szabadtéri rendezvénysorozattal készült az Ünnepi Könyvhétre. Az olvasást népszerűsítő programok az önkormányzat főszervezésében, a Mátra Művelődési Központ, a Líra Könyvesbolt és a Vachott Sándor Városi Könyvtár támogató közreműködésével valósul meg. A városi rendezvény az országos programsorozattal egyszerre, csütörtökön kezdődött, és szombat délben zárul.

Hiesz György polgármester a helyi szerzők és a helyi irodalom jelentőségére hívta fel a figyelmet, és kiemelte, hogy épp a napokban jelent meg a városi könyvtárban működő Vachott Kör legújabb antológiája, melyben gyöngyösi és gyöngyös környéki szerzők művei olvashatók.

A megnyitón díjazták a könyvhétre meghirdetett szerelmeslevélíró pályázat nyerteseit. A felhívásra huszonöt alkotás érkezett. Az első helyezettnek járó díjat Tiszlavicz Mária kapta meg, a második Andráss Zsolt, míg a harmadik díjazott Nagy Tünde, a gyöngyösi Arany János Általános Iskola diákja lett. A közönségdíjat Juhász Domonkos, a gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola tanulója vehette át.

A programsorozat este író-olvasó találkozóval folytatódott, ahol Nyáry Krisztiánt és műveit ismerhették meg az érdeklődők. Pénteken 17 órától a Fő téren helyi szerzők: Molnár G. Krisztina, Pásztor Piroska és dr. Végh Attila mutatkozik be, és avat be a szerzői lét titkaiba. Szombaton 11 órától a Fő téren a gyerekek Finy Petra költő-íróval találkozhatnak, aki interaktív író-olvasó találkozóra várja az óvodásokat és a kisiskolásokat, akik már 10 órától kézműves foglalkozáson készíthetik el könyvjelzőjüket vagy tervezhetnek könyvborítót a városi könyvtár gyermekkönyvtárának jóvoltából.