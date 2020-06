Elvesztette patinás moziját Eger? – Vannak, akik aggódnak a város kulturális élete miatt

Az Uránia Mozit tavaly bezárták és az akkori ígéretek szerint a felújítás után a filmkedvelő közönség vehette volna igénybe. Azonban, ahogy arról már beszámoltunk, a patinás épület ifiházként működik tovább szeptembertől.

Az Uránia Moziban korábban rengeteg filmes programot tartottak, azonban most sokan félnek, hogy ezeket elveszíti a város. Bollók Csaba filmrendező, az Eszterházy Károly Egyetem oktatója megosztotta lapunkkal meglátásait.

– Egernek ma nincs mozija, hiszen a pláza piaci szereplőé. Nem lesz Klasszikus Film Maraton sem. A napokban hirdették meg a nívós rendezvény harmadik kiadását, és ez az első alkalom, hogy az eddigi Budapest–Eger központú rendezvényből – az eltékozolt mozi következtében – kimaradt Eger. A város elveszítette egy rangos nemzetközi rendezvényét, ahol két évvel ezelőtt még Claudia Cardinale lehetett díszvendég – fogalmazott a rendező. Hozzátette, nem lesz Slow Film Fesztivál. Első alkalom, hogy ezt a nemzetközi színvonalú diákfilmfesztivált nem Egerben rendezik meg, ami elmondása alapján, elég nagy szégyen.

– Nincs gyerekfilmklub, nincs ifjúsági filmklub, nincs nyugdíjasfilmklub. Nincs Régi idők mozija, nincs Kis Vuk filmklub. Nincs egyetemi filmklub. Ez a mozi és az Eszterházy Károly Egyetem együttműködésének látványos felrúgása – véli Bollók Csaba. Úgy látja, hogy az önkormányzat nem egyeztet az érintettekkel.

Elmondása szerint, ifjúsági házat bárhol lehet csinálni. A moziban külön is szerepelhettek volna kifejezetten ifjúsági, de a fent említett gyermek- és nyugdíjasfilmklubok, sorozatok is, amelyekkel mindenki, az egész város jól járt volna. Ám a mozi funkcionális használata, egy egész város kiszolgálása helyett így csak a mozi diszfunkcionális használata történik.

Domán Dániel, az EVAT Zrt.-hez tartozó két cég élére is benyújtotta a pályázatát, köztük az Agria Film Kft. vezető pozíciójára is, megkereste lapunkat aggodalmaival. (Mint megírtunk, az előző vezető, Berényi Tamás maradt a kft. élén.)

– Mivel a cégvezető szakmai tervei a mai napig nem ismertek – bár pár sajtóközlemény szerint az eredeti funkció is megmarad – nehezen bírom elképzelni, hogy egy épületben, amelyet már 9 vagy 10 helyiségre szabdaltak szét, a régi ifjúsági ház funkcióját is betöltse, mindenféle rendezvény legyen, megmaradjanak a diszkók is és még vetítsenek is valamilyen formában. Rendszeresen biztos nem fognak vetíteni – fogalmazott Domán Dániel. – A kormány kiemelt programjai közé tartozik a kulturális örökségünk ápolása, ahogy a magyar filmkultúra terjesztése is, ehelyett sokadjára újrajátszott Disney-filmeket kapunk. Értem én a bevételszerzés fontosságát, de jelentős hiány van más szubkultúrák igényeinek kielégítésében is – hangsúlyozta.

Domán Dániel Bollók Csabához hasonlóan hiányolja, eredeti nyelvű filmek, felnőtt- és diákfilmklubokat, filmkultúrához köthető programokat és közönségtalálkozókat. Elmondása szerint, ezeket más városokban kell keresni, ha ténylegesen élvezni akarjuk az igazi moziélményt. Annak ellenére, hogy az egri egyetemen nívós film és művészetoktatás folyik, nemzetközileg elismert szakmai ­személyekkel.