Értelmi fogyatékkal élőknek szerveztek karácsonyi műsort Egerben

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban rendeztek ünnepi műsort kedden.

– A hagyományos műsor mellett mindig sikerül egy-egy ajándékcsomaggal is készülnünk a vendégeinknek köszönhetően pályázatainknak és az adományozóknak. Ugyanakkor ez az este a közös együttlét öröméről szól – hangsúlyozta Radics Istvánné, az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége (ÉFOÉSZ) megyei egyesületének elnöke a szervezet keddi karácsonyi ünnepségén.

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban megtartott eseményt az egyesületi elnöke mellett Mirkóczki Zita, Eger alpolgármestere is köszöntötte. A közönség az Egerben és környékén működő értelmi fogyatékosokat ellátó intézmények lakóiból állt, de családokból is sokan érkeztek. Közülük jónéhányan saját műsorral, karácsonyi verssel is készültek a rendezvényre. Az esten a Mezőkövesdi Tiszta Szív Bábcsoport előadását láthatták, Szél Anikó és Sztaniszláv László pedig karácsonyi tematikájú összeállítással örvendeztette meg az egybegyűlteket. Nem maradt el a már hagyománnyá vált Szeretetátadás sem, amelyben az Egri Jóga Klub közreműködésével.