Félezer fellépő a Szederinda Fesztiválon

Hazai néptáncegyüttesek, külföldi népzenészek, énekesek mutatkoztak be.

A XIII. Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivál ünnepélyes megnyitóját szombaton este tartották az Érseki Palota udvarán a péntek délutáni látványos belvárosi felvonulás és az esti műsorfolyam, valamint a másnapi versenyprogram után.

Habis László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy a fiatal generáció is megismerje a néptáncot, és lehetőség szerint ne csak őrizze, de művelje is ezt a hagyományt. Hozzátette, bízik benne, hogy jövőre már az Eszterházy téren is rendezhetnek programokat.

A nap folyamán egyebek között néptáncegyüttesek bemutatóját, látványos felvonulást, valamint viseletbemutatót is láthattak a nézők, akik ezúttal is szép számban kilátogattak a palota udvarán megrendezett eseményekre. Este díjakat is kiosztottak, továbbá néptáncgála és táncház is várta a jelenlévőket.

Az idei Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivál zárónapját vasárnap tartották meg, ekkor a programok délután kezdődtek: volt skótdudás bemutató, délszláv népzene, mesejáték, s még moldvai táncokat is tanítottak. Vasárnap este a nemzetek táncházával ért véget a háromnapos rendezvénysorozat.