Fenyő Miklós: „Nekem Egerrel igazi lelki kapcsolatom van”

Óriási éljenzés és tombolás fogadta a 72 esztendős művészt az ­Eszterházy Károly Egyetem ­november első felében megtartott egri gólyabálján az Agria Tiszkben. Több mint másfél órás koncertje után beszélgettünk az örökifjú zenésszel.

– Évtizedek óta töretlen sikerrel koncertezik. Számított erre a pályája kezdetén?

– Nem számítottam rá és hálátlan lennék a sorsnak, ha nem tekinteném komoly elismerésnek. Azt, hogy kiből lesz legenda, az idő dönti el. Az indulásnál meg sem fordult a fejünkben, hogy ilyen tartós, meghatározó siker lesz belőle.

– Ez az egri rendezvény gólya­bál, a fiatalabb nemzedék eseménye, mégis önt hívták a rengeteg új hazai előadóval szemben…

– Én is úgy látom, hogy megragadtam a 20–30 évesek favoritjai között. Hiába mennek az évek, mindig az újabb ifjú generáció az, akiket leginkább köszönthetek a koncertjeimen. Ami érdekes, hogy a színpadon ma is ugyanazt érzem, ugyanazt látom, nem is veszem észre, hogy eltelt annyi év. Nagyon jó érzés még most is, amikor szemben találom magam egy ilyen pozitív közönséggel, mint ez a báli is.

– Van valamilyen terve a befejezést illetően, vagy hadd fusson a szekér, amíg tud?

– Pontosan az utóbbit gondolom. Mindig ott volt a levegőben, hogy akármikor abbamaradhat a siker. Én minden esztendőben adtam egy újabb évet magamnak és ez így megy már ötvenegy esztendeje. Lehettem volna más is, mint zenész, de a közönségtől kaptam folyamatosan a visszajelzést, így nem mentem el más irányba. Közben elment az idő, nem is lett más szakmám. Úgy alakult, hogy nekem mindig csak a zene volt az életemben.

– A hétköznapjai pihenéssel telnek?

– Pihenéssel? Nem ismerem ezt a szót. Otthon is zongorázok, folyamatosan ötletelek, színdarabokat írok. Vannak gondolatok, amikbe beleszeretek, és megcsinálom, függetlenül attól, hogy lesz-e belőlük valami. Az alkotás öröméért csupán. Ráadásul hétköznapi ember sem vagyok. Ha csinálok is hétköznapi dolgokat, azt sem hétköznapi módon teszem, és vannak hétköznapi dolgok, amik nekem teljesen ki is maradnak. Például soha nem tankolok és nem vásárlok. Szerencsére van, aki ezt megteszi helyettem.

– Melyik volt élete legboldogabb korszaka?

– A boldogság bonyolult dolog. Én pillanatokban élem meg. Például most ebben a percben is nagyon boldog vagyok, értékes pillanatok ezek nekem, mikor egy remek koncert után egy kedves hölgy ilyen jókat kérdez tőlem, figyel rám, én pedig eredeti módon válaszolgatok. De nagyon boldog vagyok akkor is, amikor nálam van az unokám. Akkor átlényegülök. Máshogy, mint egy másik nagypapa, aki játszik a gyerekkel. Én figyelem őt, csodálom, érdekel, agyban foglalkozok vele és már most tudom, hogy ő egy különleges ember lesz.

– Van kötődése Egerhez, Heves megyéhez?

– Nagyon is! Budapesten kívül itt töltöttem a legtöbb időt Magyarországon. A sok fellépés mellett személyes élmények is kötnek ide. Gimnázium negyedik osztályában szerettem bele a városba, utána mindig visszajártam, mindent láttam már itt. Anyukámról is őrzök egy pici képet már nagyon fiatal koromtól, az is Egerben készült. Igazából nekem lelki kapcsolatom van Egerrel.

– Maradt ki bármi az életéből, amit még szeretne elérni?

– Igen, például az újonnan megírt színdarabjaim egyikét, ha bemutatnák, akkor az szakmailag nagy elismerés lenne a számomra. A személyes bakancslistámon pedig szerepel még Mexikó, Kuba, Hawaii. Sok helyen nem voltam még, de ez a három az, ahová mindenképpen szeretnék eljutni.

– Hol lesz a közeljövőben nagyobb koncertje?

– December 27-én az Arénában a Fenyő ünnep, immáron huszonharmadik alkalommal. Remélem, idén is meg tudok felelni majd a közönség elvárásainak. Nekem ez a legfontosabb.