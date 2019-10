Gárdonyi életével ismerkedtek a gyerekek az egri várban

Az egri vár nem csak nyáron várja a látogatókat izgalmas programokkal, hanem a Múzeumok Őszi Fesztiváljához csatlakozva a hűvösebb évszakban is rengeteg eseményt szerveznek a Dobó István Vármúzeum munkatársai.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Október 21-től egészen november 8-ig Gárdonyi Géza élete köré szervezett múzeumpedagógiai programokkal csábítanak mindenkit a népszerű létesítménybe. A tematikus hetek alatt egyebek közt megismerkedhetnek az író életének ismeretlen részleteivel és a titkosírással rejtelmeibe is bepillantást nyerhetnek, mely végül egy kincskereső játékkal zárul, ahol a résztvevők kipróbálhatják az elsajátított tudást. De belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe és a regény több részletét is eljátszhatják, emellett kéziratokat és relikviákat is kézbe vehetnek a Gergők és Vicuskák elnevezésű programon. Ezekhez a tematikus foglalkozásokhoz csatlakozott szombaton a Gárdonyi-kuckó a Dobó-bástya konferencia termében, ahol már reggeltől vártak kicsiket és nagyokat egy élménydús családi napra.

Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a szombati program, ugyanis a Magyar Népmese Napjához kapcsolódóan hírhedették a XIII. Népmese rajzpályázat nyerteseit. Guba Jancsi, és a juhász című népmese ihlette rajzokat vártak, összesen 414 pályamű érkezett, és Heves megye 31 oktatási intézménye képviseltette magát. Három kategóriában hirdettek eredményt, a legkisebbek közül Kereki Kamilla az egri Eszterlánc Tagóvoda növendéke rajza bizonyult a legjobbnak, 1-2. osztályosok közül Kálnási Liliána, a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola tanulója végzett az első helyen, 3-4. osztályos korcsoportból pedig Maksa Lili, az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola alsósa nyert. A nap további részében a gyerekek több államosan ismerkedhettek Gárdonyi Géza életével és számos kézműves foglalkozáson a kézügyességüket is fejleszthették, készültek könyvjelzők és ex librisek is. A tartalmas napot bábelőadás is színesítette, melyet a gyerekek ámulva néztek, köszönhetően Daróczi Ilona játékának.