Gömörországban öregbítették Gárdonyi és az egri lankák borainak jó hírét

A bikavér erejét bizonyítja, hogy a várvédő Dobó a török ellen vívott utolsó nagy csatában csapra verette a hordókat és megtörtént a csoda.

A fertálymester és jó hangú énekes, Krupa Sándor érdekes történetet mesélt az 1939–40-ban a gömöri városban szolgáló határvadász édesapja emlékezetes estjéről, amit az egykori Széchenyi-kertnek nevezett vendéglőben töltött el. Egy filmfelvételéhez katonának öltözött színészek és az igazi bakák találkoztak, mulattak ott egymással, s együtt énekelték, hogy „Legszebb város Batyi,/ az az, hogy Szombatyi/ rendes nevén Rimaszombatyi. //Hol az élet gyönyör/ a megye ott Gömör/ ott minden kislány dollárt örököl.// Hepehupás rozmaringos domboldalon/ három hétig tart egy batyi lakodalom.// Legszebb város Batyi! az az, hogy Szombatyi/ rendes nevén Rimaszombatyi.”

Itt, a „Batyiban” működő ­Pósa Lajos Társaság rendezvényén a „Gárdonyi és a bor, a bor és az irodalom” címmel hallhattak színvonalas előadásokat az érdeklődők. Elsőként Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája idézte fel, hogy a helyi Tompa Mihály Református Gimnáziumban tanult a később íróvá vált Mikszáth Kálmán és Pósa Lajos, akik meghatározó szerepet játszottak dédapja életében. Barátsága Pósa Lajossal egy életen át tartott, s ez a családok között ma is él. Hogy a kapcsolat alakulásában a bornak is szerepe volt – említette az egri író leszármazottja –, arról a Feszty-kúria egyik gerendájára írt vers is tanúskodik: „1894. szept. hó tizenhárom, tizennégy/ Itt mulatott három ember, azaz négy./ Lányi Géza cimbalmozott/ Gárdonyi meg ugrándozott/ Vidám volt a nádas határ/ Pósa dalolt, mint a madár/ Ilyet nem látott a Kárpát/ Isten veled Feszty Árpád.”

Mint a továbbiakban elhangzott, Gárdonyi szerint a bor örömforrás, amiről még dalt is költött. A Göre-történetek egyikében pedig így írt: „…löhet, hogy a kohol mérög, de az bor nem mérög az mán bizonyos.” Az Egri csillagok című regényben pedig a bikavérről mint a csodálatos bor erejéről írt, ugyanis Dobó győzelmének kulcsa, hogy ezt az erőt a megfelelő pillanatban a jó cél érdekében hasznosítani merte. Az utolsó nagy csatában csapra verette a hordókat és megtörtént a csoda…

A Csillagházban rendezett esten dr. Cs. Varga István irodalomtörténész a Bor-anekdoták című előadásában elmondta: igazi, szakrális jelentőségére a bor az Újszövetségben tett szer, ahol Jézus első csodájáról esik szó: édesanyja kérésére a kánai menyegzőn a vizet borrá, az öröm forrásává változtatta. Isten adománya, ez a nemes nedű sorra megihlette a különböző korokban élt irodalmi nagyjainkat.

Vörösmarty A jó borban „arany borod”, Czuczor Gergely a Bordalban „Hegyaljai méz-bor” minősítést ad a tokajinak. Jókai a tokaji bort A lőcsei fehér asszonyban „átlátszó arany”-nak, „cseppfolyóvá lett déli napsugár”-nak nevezi. Mikszáth A gavallérokban „olvasztott arany”, Krúdy pedig A podolini kísértetben „aranyszínű nedv” „folyékony érc” titulussal illeti. S akkor még nem említettük Petőfi tucatnyi borversét, melyekben egyebek között az egri borokról áradozott. Nem véletlenül tér hát be Egerbe, mert – mint 1844 februárjában Andornakon írta – ha nem tenné, az Isten is megverné. Az irodalmi rangra emelkedett borlegendák egyike Jókai Mór írása, miszerint egy magyar főúr az egyik bécsi vendéglőben nézegeti a felkínált asztali borokat. A pincér sorolgatja, hogy azok Alsó-Ausztria, Stíria, Morva és más híres borvidékekről származnak. Hozzon belőlük tíz iccével, de hozzon egy dézsát is, s töltse bele őket, kéri a vendég. Amikor ez megtörténik, azt mondja a földesúr: „Így. Már most hozz két palack tokajit, s állítsd bele a dézsába – hűteni.”

A találkozóra kóstolósba vitt Egri leánykára, rozéra és a shiraz szőlőből készült vörösborra nem ilyen sors várt. Az est résztvevői éppúgy örömmel fogadták a nedűket, mint dr. B. Kovács István muzeológus azt a történelmi értékű dokumentumot és fényképet, amit édesapja örökségeként Krupa Sándor átadott neki.