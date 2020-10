Hálaadással zárták a turisztikai szezont az ország egyik legszebb templomában

Október végétől téli szünet lesz a bélapátfalvi apátsági templomban, az évente visszatérő Savaria Barokk Zenekar koncertje után még egy fáklyás túra lesz a ­program.

A XVII.-XVIII. században élt francia ­zeneszerző, Michel-Richard Delalande Te Deumát adta elő a ­Belvárosi Kántorátus és a Savaria Barokk Zenekar, valamint Ducza Nóra, Jónás Krisztina, Bakos Kornélia, Kéringer László, Najbauer Lóránt, illetve Jekl László szólisták vasárnap este a bélapátfalvi apátsági templomban. A program az idei utolsó koncert volt a templomban, amelynek felújítása a tervek szerint nemsokára megkezdődik.

– Szerencsénk van, mert a sok nehézség ellenére szép évünk van, nyáron szabadtéren nagyon sokat koncertezhettünk. Amikor ezt a darabot találtam, gondoltam, mindenképp meg kell mutatni mindenkinek. Azért adunk hálát, mert itt vagyunk, koncertezhetünk, s ez már nagyon jó – mondta Németh Pál, a Savaria Barokk Zenekar vezetője. Hozzátette, sok koncertjük lesz még idén, játsszák Bach műveit, Händel Messiásával is járják az országot, fellépnek Budapesten, Pécsett és Debrecenben, ezenkívül karácsonyi koncertjeik is lesznek, valamint jönnek az egri Kamaraopera Fesztiválra.

– Ez az egyik legszebb templom az országban és ami nekünk, zeneművészeknek különösen fontos, ideális az akusztikája. Nem túl visszhangos, nem túl száraz, hallhattuk most is a nagy apparátusú együttest, trombitákat, üstdobokat, kórust. Nagyszerű, azért szeretünk itt játszani, és remélem, fogunk tudni még a jövőben is – árulta el Németh Pál. Megemlítette, sokan ismerték a templomot, mielőtt elkezdték a Barokk Fesztivált. Aki ide belép, rabja lesz a templomnak, az első fellépés óta honvágyuk van, hogy idejöjjenek.

Bízik abban, hogy a felújítást követően is megőrzi karakterét a templom hangzása, minden a lehető legkedvezőbben alakul és jól fog szólni azután is, és koncertezhetnek itt a jövőben is.

– Nyolc éve járunk ide rendszeresen, minden évben szervezem Egerben és környékén a Barokk Fesztivált. Előtte létezett a Bükki Művészeti Napok és Barokk Fesztivál, ez megszűnt, majd föltámasztottam porából. Idén csak Egerben rendeztük meg augusztus végén, szűkíteni kellett a programot. Reméljük, hogy a következő években is megtarthatjuk, szeretünk koncertet szervezni nem csak itt, Feldebrőn, Szilvásváradon, Dédestapolcsányban is. Megvannak a terveink évekre előre, jövőre a görög múzsák kerülnek terítékre, majd Észak Velencéi lesz a mottó, s terveink szerint lesz egy törökös évadunk is – ismertette Németh Pál.

Hozzátette, nem csak zenélni szeretnek ide járni. A múltkor például magánemberként családostól eljött kirándulni, amikor nem kellett koncertezni, s megnézhették nyugodtan a templomot, mert ez ­csoda. A mostani alkalommal a kórus tagjai már reggel itt voltak a környéken, hegyet másztak, énekelgettek. A zenekar tagjai rengeteget utaznak, ők a koncertre érkeztek és utána indultak is haza.