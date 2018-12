Harminc borászat kínálta jobbnál jobb nedűit Egerben

Ismét sokakat vonzott az év legnívósabb borkóstolója Egerben.

Kiváló borok és remek hangulat várta azokat, akik ellátogattak szombaton a XVIII. alkalommal megrendezett borszalonba. A Hotel Eger & Parkban tartott eseményen harminc borászat kínálta nedűit, az egri borászokon felül a mátrai és a tokaji termelők is képviseltették magukat. Az idei program középpontjában a borászok álltak, akik ezúttal amellett, hogy kínálták nedűiket, rövid bemutatkozási lehetőséget is kaptak, hogy ezáltal kerülhessenek közelebb a megjelentekhez. Mindemellett egy nemrégiben elkészült, az Egri borvidék felfedezését segítő, egyedi applikáció is bemutattak.

Az est házigazdái Nagy Réka egri modell, és Juhász Ádám borász voltak, a program a köszöntőket követően az applikáció, majd a borászok bemutatkozásával indult. Kiderült, az Egri borvidék elnevezésű alkalmazás már elérhető a különböző operációs rendszerek áruházaiban, a célja, hogy bemutassa a borvidéket és a termelőket, s néhány pincészet nedűit is megismerhetik a felhasználók. Az applikációban programajánló is található, valamint képgaléria és videók is segítik a borvidék megismerését.

A jó hangulatról az est során élő zene is gondoskodott, Pádár Alexandra énekesnő, valamint Gaál Gaszton zongoraművész szórakoztatták a megjelenteket. A borászatok legismertebb nedűiken felül újdonságaikat is bemutatták, könnyedebb és testes nedűket egyaránt kóstolhattak a résztvevők.

A Borszalonban hagyomány, hogy a vállalkozó kedvű résztvevők egy adott tematika mentén különleges öltözékben is megjelenhetnek, idén Mr. és Mrs. Bond-nak öltözhettek a vendégek. A jó hangulatú rendezvényen idén is számos borszalonos szelfi készült, népszerűsítve ezzel a rangos borászati rendezvényt.

