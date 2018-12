Hatvan esztendő munkájának gyümölcse a vármúzeum tárlata

A Dobó István Vármúzeum elmúlt hatvan évét mutatja be a nemrég nyílt, Hatvan hatás nevet viselő ­időszaki tárlat. A kiállításon a múzeum gyűjteményeinek legkiemelkedőbb darabjait láthatják az érdeklődők, köztük olyan kincseket is, amelyeket korábban még soha nem mutattak meg a nagyközönségnek. Lapunkat Császi Irén néprajzkutató, muzeológus, a kiállítás kurátora kalauzolta végig a jubileumi tárlaton.

A Hatvan hatás – A Dobó István Vármúzeum 60 éve című kiállításon 15 kurátor, 37 múzeumi munkatárs és 13 külsős szakember több mint fél évig dolgozott, összesen 342 műtárgyat állítottak ki.

– A tárlat a múzeum meghatározó korszakait, Heves megye és Eger folyamatos régészeti, történeti, néprajzi, képző- és iparművészeti, irodalomtörténeti kutatását, kiemelkedő műtárgygyarapodását, a segédgyűjteményeket és a restaurálás-műtárgyvédelem folyamatát ­mutatja be. A középpontban műtárgyak és a hozzájuk kapcsolódó történetek állnak, minden kiállított darab tartogat valami érdekességet – kezdte az ismertetést Császi Irén. A szakember a régészeti gyűjteménytől indította a bemutatót. Elmondta, olyan friss leleteket is kiállítottak, amelyeket korábban még nem láthatott a nagyközönség.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A zsoldoskatona aranypénze

– Egy 2017-es aldebrői ásatáson kerültek elő egy szkíta fejedelemnő sírjának leletei, egy bronztükör, egy fejdísz aranydíszei, valamint hajdíszeket és ékszerdarabokat is találtak a szakemberek. Ezen felül egyedülálló pénzleleteket is kiállítottunk, nyolc aranyérmét, melyekre a várban találtak a régészek egy tömegsírban, amely az 1596-os török ostromhoz kapcsolható – sorolta az érdekességeket Császi Irén. Feltehetőleg egy katona néhány havi zsoldja volt ez az összeg, ami akkoriban jelentős értékkel bírt, például Felsőtárkány egy évi földesúri adója volt ennyi, de lehetett volna venni belőle akkoriban húsz bárányt, vagy 140 liter bort is.

Csodatévő szobrot is láthatunk

A régészeti után a ­néprajzi gyűjtemény következik, amelyben a máriazelli kegyszobor és kegykép másolata is megtekinthető. Kiderült, a kegyszobor csodatévő erővel bír, mivel odaérintették az eredeti alkotáshoz, illetve a kegyhely pecsétjével látták el, ami az eredeti szakrális erő átvitelének biztosítéka volt. Mellette szakrális tárgyi anyag látható, ami parasztházak belsejét díszítette. A vallásos témájú tükörképek a Hatvan melletti Boldogon voltak jellemzőek, a szoba főfalán gyakori volt a 16-18 darabos sorozat is.

Közvetlenül a szakrális emlékek alatt gyönyörű népviseleti babák tekinthetők meg, amelyeket Papp Ferencné, a népművészet mestere készített. Hagyatékát, lánya ajándékozta idén az intézménynek, sárközi, kazári és érsekcsanádi népviseletbe öltöztetett babák tekinthetők meg a jubileumi tárlaton.

A folytatásban múzeum néprajzi gyűjteményének legszebb darabjai következnek. Ennek alapjait Bakó Ferenc, a vármúzeum egykori igazgatója fektette le, amikor 1952-ben ajándékként befogadta Sz. Holló Valéria műgyűjtő 1368 darabos néprajzi anyagát a múzeumba. Ebből néhány látható is a jubileumi tárlaton, például egy 1848-as kalotaszegi írottas párnahaj, egy sárközi főkötő, egy gyöngygallér, vagy éppen egy kötény Mezőkövesdről. A textilek mellett számos kerámia is helyet kapott a néprajzi gyűjteményben, egykor borivásra szolgáló bokályok, lagzisfazekak és egy miskakancsó is.

A tárlat üde színfoltja a vármúzeum játékgyűjteményének különleges darabjait bemutató vitrin, amelyben több mint százéves játékok is láthatók. Kisautók, különleges, thüringiai porcelánbabák, és egy babaautomata is helyet kapott, amelyet ha felhúznak, még ma is mozog és zenél. Két papírszínház is megtekinthető, amellyel annak idején több napig is eljátszottak a gyermekek.

Kossuth-kultusz, szalonrészlet következik

A történeti gyűjteménybe több Kossuth-kultuszra utaló tárgy került, Kossuth-bankók valamint Kossuth Lajos által Földváry Károly ezredesnek és Tavasy Antal egri polgármesternek írt leveleinek pontos másolatai. Látható Mesterházy István nemzetőr őrnagy damaszkolt pallosa és Tárkányi Béla egri kanonok, költő emlékszablyája is.

Egy kisebb enteriőrt is kialakítottak a tárlat keretein belül, az Ettre család hagyatékának darabjaiból egy szalonrészletet tekinthetnek meg a látogatók. A Hibay család relikviái közül Hibay György dédapjának, Hartl Edének míves székét is megcsodálhatjuk, amelyet 1892-ben hetvenedik születésnapjára kapott családjától ajándékba. Láthatunk még Rosenthal ét- és kávéskészletet a Löffler családtól, valamint az egri céhekhez és fertálymesterséghez köthető relikviákat is.

Az egri remete rajzolni is szeretett

A tárlat utolsó harmada szintén tartogat érdekes meglepetéseket, az európai festészet jeles darabjait, és Gárdonyi Géza személyes tárgyait is megcsodálhatjuk. – A képzőművészeti gyűjteményből XVII–XVIII. századi németalföldi és itáliai festőművészek képeiből válogattunk a kiállításra, de Kovács Mihály megyei kötődésű festőművész alkotásaiból is látható pár. Közülük kiemelkedő az idén restaurált Feleségem arcképe című gyönyörű festménye. A tárlat utolsó részlegében az irodalomtörténeti gyűjtemény darabjaiból válogattunk, elsősorban Gárdonyi Géza személyes tárgyai, rajzai és füzetei tekinthetők itt meg. Bemutatunk egy XVIII. századi visontai sírleletet is, egy kivételes épségben megmaradt férfi dolmányt és kalapot, amit a restaurátorok többévi munkával állítottak helyre – ismertette a muzeológus. Hozzátette, a kiállított darabokon felül egy digitális táblán további hatvan műtárgyat csodálhatnak meg a látogatók, valamint betekinthetnek a múzeum fotóadattárába is.

Császi Irén elmondta, nagy az érdeklődés az áprilisig látható tárlat iránt, amelyhez 2019 első négy hónapjában, Fókuszban a gyűjtemény címmel havi két alkalommal program- és múzeumpedagógiai foglalkozássorozat is kapcsolódik majd.

Hatvan hatást is kiemeltek A jubileumi tárlat elején egy felsorolást is megtekinthetnek a látogatók, amelyen hatvan hatást sorolnak fel, amely az elmúlt évtizedekben meghatározta a múzeumban folyó magas szintű tudományos, muzeológiai, állományvédelmi, múzeumpedagógiai és közművelődési munkát. Ilyen egyebek között a gyűjteménygyarapodás: közel egymillió műtárgyat kezel a vármúzeum, amelybe beletartoznak a gyűjteményi adattárak dokumentumai és a fotóadattár felvételei is.

Kutatási programokat is megvalósított az intézmény, ezen felül számos időszaki és vándorkiállítást rendeztek, és a mai napig sikeres rendezvény- és konferenciasorozataik vannak. Emellett múzeumokat, illetve tájházakat hoztak létre megyénkben, és kiadványsorozatokat is indítottak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS