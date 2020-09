Heves megyei alkotók népművészeti munkáit jutalmazták Mezőkövesden

A mai korban is helytálló népművészeti tárgyakat, az elmúlt öt év legjobbjait állították ki Mezőkövesden.

Idén is Mezőkövesd ad otthont a XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás régiós tárlatának, amely Észak-Magyarország és a Felvidék elmúlt öt évben készült legszebb népművészeti ­munkáit vonultatja föl. A tárlat megnyitóján és díjkiosztó ünnepségén húsz alkotót, alkotócsoportot díjaztak, az ő munkájuk az egyébként is magas színvonalú mezőnyből egy picivel kiemelkedett. Megyénkből kilenc művész, illetve csoport nyert díjat. A november közepéig látható tárlaton majdnem négyszáz alkotást, összesen hatszázötven tárgyat állítottak ki.

Kiss István fafaragó, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke kifejtette, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ötévente méri föl a népművészet állapotát. Regionális szinten zajlik az első válogatás, majd a zsűri a hét tárlat anyagából állítja össze a későbbi országos kiállítást.

– A mostani régiós tárlatra szép anyag érkezett be, a mi egyesületünk öt népi iparművész alkotója pályázott, közülük négyen kaptak díjazást. Tagjaink szépen dolgoznak. Nekem két tárgyam szerepel, egy teknőkeretbe épített betlehem, amely már szép pályát befutott, a tavalyi Virágzó Népművészet kiállításon is díjat kapott, később pedig az A Magyar Közművességért Alapítványnál is, adventkor pedig a Vatikánban volt kiállítva, talán eljut most az országos kiállításra is, nagy dicsőség, ha valaki ott lehet. A másik pedig a dudás szobrom, egy hagyományos cifraszűrbe öltöztetett dudás fújja a dudát. A szűr gallérján magyar címer van, ezzel jelezve, hogy az egész országnak fújja a nótáját. Ez tavaly készült a Kapoli Antal Fafaragó Pályázatra, amelyet a nagy pásztorfaragó emlékére hoztak létre. Ezen főleg pásztorfaragások vannak, de szobrászként ezt készítettem arra az alaklomra, ott is kiállították – mutatta be munkáit Kiss István.

Pataki Miklósné, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a pályázaton szövéseik, ­hímzéseik, viseleteik is megjelentek, illetve­ egy fazekasuk munkája is ott volt. Tizenöt hevesi és mátrai legszebb munkáit nevezték a pályázatra, a legnagyobb csapat voltak a kiállításon.

– Több műfajban is alkottunk, szép szőttes­garnitúrával, illetve a palóc szobába textíliákkal, egyebek között függönnyel, ágytakaróval, futóval jelentünk meg. Zömében díjnyertes munkákkal neveztünk, ma is hordható szőttesruhákkal, elegáns palóc hímzéssel. A hagyományokból merítettünk. A palóc szoba esetében új tárgyak készültek, visszafogott színösszeállítást alkalmaztunk, hogy összhangban legyen az áttört faragású bútorokkal – ismertette munkáikat Pataki Miklósné.

Mint mondta, a kiállításon találkoztak egymással a régió mesterei, aminek nagyon örültek, láthatták egymás munkáit. A vírushelyzet miatt eddig be voltak zárva, de a pályázatokra dolgoztak. Az egyesület egyébként az országos tárlaton is sikeres volt az elmúlt évtizedekben, nyertek már Gránátalma-díjat, valamint arany, ezüst és bronz okleveleket is.

Megyénkből díjat nyert Kiss István egri fafaragó dudás és betlehem faragott faszobraiért, az egerszalóki Gelsei Sándor József az egerszalóki református templom festett karzatáért és ülőpadjáért, az egri Szontaghné Demeter Ágnes lószőr ékszergarnitúráiért, a gyöngyösi Fiser Józsefné mezőségi, palóc és tardi textilmunkáiért, Kelemen Eszter és Fiser Józsefné a keresztszemes bőr öltözetkiegészítőkért, a szintén gyöngyösi Csíki ­Tünde palóc, erdélyi és cserépváraljai ­textilgarnitúráiért, a mátrafüredi Lovászné ­Juhász Rita palóc ihletésű női ruhadarabjaiért, a hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület hímzett és szőttes-textilgarnitúráiért. Szintén díjat érdemelt ki a palóc szobabútor-garnitúra és textilkiegészítői, amely a friss Népművészet Mestere címmel ­kitüntetett Sasvári János, Török János, Kiss Miklósné, Vidiné Kiss Anikó, Vermes Lajosné ­közös alkotása, akik szügyi, mátraderecskei, szécsényi és hevesi alkotók.