Húszéves jubileumot ünnepeltek a táncosok Bélapátfalván

Nagy sikert aratott a bélapátfalvi B-Dance tánccsoport előadása, régi tagok és szülők is felléptek.

Szeptember végén gálaműsorral ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a bélapátfalvi B-Dance tánccsoport. Az együttes megalakítását 1999-ben a művelődési ház akkori igazgatója, Mező Ervin kezdeményezte, majd a mindenkori vezetés támogatta, hiszen legfőbb céljuk, hogy átadják a zene, a tánc, a mozgás szeretetét a gyerekeknek. Első aranykorát a kétezres években élte a csapat Takácsné Csank Judit vezetésével, majd a nagyok kirepülése után a szülők összefogásával 2013-ban szervezték újra a csoportot. Óvodásokkal, első osztályos diákokkal kezdték el a munkát, akikből erős gárda alakult ki az évek folyamán, az utánpótlás pedig azóta is folyamatos. Takácsné Csank Judit, a bélapátfalvi B-Dance és az egri Csillag Táncstúdió vezetőjével azóta már két csoportban gyakorolnak a helyi és környékbeli gyerekek.

A gálán tizenhét produkciót láthatott a publikum, s egy történetbe ágyazva fölvonultatták szinte az összes valaha készült koreográfia ruháit. A két és fél órás műsorban – ki élőben, ki pedig videófelvételen – jelen lehetett a kezdetektől napjainkig, több régi produkciót pedig a mai táncosok is előadtak, itt-ott esetleg új ötletekkel megspékelve, a mai korhoz igazítva a koreográfiákat. Takácsné Csank Judit meghívására nyolc olyan hűséges régi növendék lépett föl a maiakkal, akik a tízéves gálán is táncoltak. Van, aki azóta is megmaradt a táncművészetnél, például Borbás Katalin, aki most végre szólóban is megmutathatta tudását. Összesen tizenkilencen táncolták végig az estét, kiegészülve a régi táncosok fergeteges fellépésével, valamint a mostani szülők vidám meglepetéstáncával. A tízéves gála nyitányát is megismételték a maiak, ezzel tisztelegve a korábbi tagok előtt. A telt házas gálaműsor nagy sikert aratott, a ma már felnőtt táncosok pedig azt mondták, szívesen eljönnének fellépni a harmincéves évfordulóra is.

Ferencz Péter polgármester szerint, hogy a húsz év sok-e vagy kevés, viszonyítás kérdése, de a két évtized alatt felnőnek a gyerekek, ma már házasság előtt állnak azok a hölgyek, akik kisgyerekként még itt táncoltak a színpadon. Megköszönte a szülők áldozatát, hogy a gyerekek eljöhettek, dolgozhattak itt, rábízták őket Takácsné Csank Judit tanárnőre, aki nagy szakértelemmel dolgozott velük, sikereket ért el, s hölgyeket faragott belőlük. Mezőné Kovács Edit is méltatta a tánccsoport vezetőjét, a hozzáállását, lelkesedését, azt, hogy szívvel-lélekkel dolgozik a lányokkal.

A gálának köszönhetően új tagokkal is bővült a csoport, októberben tizennégy óvodás csatlakozott a lányokhoz, de iskolások is vannak, akik úgy döntöttek, hogy szeretnék kipróbálni a táncot. A következő hónapok feladata az lesz, hogy megtanítsák nekik az alapokat és beillesszék őket a haladók közé, elsajátítsák a koreográfiákat, s versenyekre vigyék őket. Takácsné Csank Judit örül annak, hogy sok gyerek csatlakozott hozzájuk, a legtöbben bélapátfalviak, de balatoniak, szilvásváradiak és mikófalviak is kedvet kaptak a tánchoz, mozgáshoz. A tánc nem csak a testet, a lelket is építi, boldogabban nőnek föl a fiatalok, teljes harmóniában önmagukkal.